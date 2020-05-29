Утверждена стоимость обучения в НИУ «БелГУ» на следующий учебный год

Posted 29 мая 2020, 14:48
Published 29 мая 2020, 14:48
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Проректор по экономике и финансам НИУ «БелГУ» Игорь Полевой представил информацию об утверждении стоимости обучения на 2020/2021 учебный год. Игорь Николаевич отметил, что, согласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ, стоимость обучения в следующем учебном году должна сохраниться на уровне 2019/2020 года. Ректор вуза, профессор Олег Полухин подчеркнул, что, несмотря на значительные финансовые потери, которые несёт университет из-за пандемии, все меры социальной поддержки студентов, в том числе касающиеся стоимости обучения, будут сохранены. Учёный совет утвердил стоимость обучения по всем направлениям подготовки на уровне текущего учебного года.
В связи с мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции практика студентов в структурных подразделениях вуза и его филиале, а также в профильных организациях может проводиться как очно, так и дистанционно, если такой формат допускается образовательным стандартом и одобрен руководителем практики от организации. Как отметил директор департамента довузовской подготовки и организации приёма Александр Гальцев, внесены уточнения и в порядок приёма отчётной документации студентов, проходящих практику.
Аттестационные испытания в университете также проходят в режиме онлайн. Первыми провели комплексный междисциплинарный государственный экзамен в юридическом институте. Экзамен в дистанционном формате был проведён для студентов, получающих второе высшее образование по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Видеотрансляция сдачи экзамена прошла в именной аудитории Михаила Сперанского. К трансляции подключались из своих кабинетов члены экзаменационной комиссии. Перед началом испытаний студентов напутствовали проректор по образовательной деятельности НИУ «БелГУ» Александр Маматов и директор юридического института Евгений Тонков.
В состав государственной экзаменационной комиссии, которую возглавила и.о. председателя Арбитражного суда Белгородской области Валентина Белоусова, вошли председатель Белгородского областного суда Олег Усков, судья Белгородского областного суда Евгений Чесовской, заведующий кафедрой гражданского права и процесса НИУ «БелГУ» Сергей Тычинин и заведующий кафедрой теории и истории государства и права НИУ «БелГУ» Владислав Туранин.
Как отметил директор юридического института Евгений Тонков, в этом учебном году 356 студентов пройдут итоговые аттестационные испытания в дистанционном формате.