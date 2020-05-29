Утверждена стоимость обучения в НИУ «БелГУ» на следующий учебный год

Проректор по экономике и финансам НИУ «БелГУ» Игорь Полевой представил информацию об утверждении стоимости обучения на 2020/2021 учебный год. Игорь Николаевич отметил, что, согласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ, стоимость обучения в следующем учебном году должна сохраниться на уровне 2019/2020 года. Ректор вуза, профессор Олег Полухин подчеркнул, что, несмотря на значительные финансовые потери, которые несёт университет из-за пандемии, все меры социальной поддержки студентов, в том числе касающиеся стоимости обучения, будут сохранены. Учёный совет утвердил стоимость обучения по всем направлениям подготовки на уровне текущего учебного года.