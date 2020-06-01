В Белгородской области скончались 20 пациентов с подтверждённым коронавирусом

В регионе за прошедший день COVID-19 подтвердили ещё у 82 человек. Больше всего пациентов прибавилось в Белгороде и Белгородском районе – 15 и 14 соответственно. Восемь новых заражённых появилось в Старооскольском горокруге.
По пять пациентов с коронавирусом выявили в Валуйском и Новооскольском горокругах, Ракитянском и Чернянском районах, по четыре – в Алексеевском и Яковлевском горокругах, Ивнянском районе. Три новых случая зарегистрировали в Шебекинском горокруге, по два – в Губкинском горокруге, Корочанском и Краснояружском районах. По одному заболевшему прибавилось в Грайворонском горокруге, Борисовском, Вейделевском и Красногвардейском районах.
Всего в регионе по состоянию на 1 июня 2392 случая заражения. Выздоровели 859 человек.
Скончались в Белгородской области 20 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Наибольшее число жертв пришлось на Белгород (5), Ракитянский (4) и Красногвардейский (3) районы.
В больницах региона лечатся 465 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 1048 человек.
Режим самоизоляции соблюдают 3677 белгородцев. По контакту с заболевшими изолированы 2226 человек.
Больше 100 случаев зарегистрировано в Белгороде (492), Старооскольском горокруге (371), Белгородском районе (285), Валуйском горокруге (202), Ракитянском районе (171), Новооскольском и Шебекинском горокругах (по 104).
Распространение случаев по остальным муниципалитетам можно увидеть на карте ИА «Бел.Ру». Все новости по теме коронавируса собраны в соответствующем сюжете.