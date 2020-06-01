В Белгородской области скончались 20 пациентов с подтверждённым коронавирусом

По пять пациентов с коронавирусом выявили в Валуйском и Новооскольском горокругах, Ракитянском и Чернянском районах, по четыре – в Алексеевском и Яковлевском горокругах, Ивнянском районе. Три новых случая зарегистрировали в Шебекинском горокруге, по два – в Губкинском горокруге, Корочанском и Краснояружском районах. По одному заболевшему прибавилось в Грайворонском горокруге, Борисовском, Вейделевском и Красногвардейском районах.