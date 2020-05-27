Коронавирус в Белгородской области: диагноз подтвердили ещё у 79 человек

В федеральном штабе обновили статистику заболеваемости коронавирусом в регионах. За прошедший день в Белгородской области COVID-19 подтвердили ещё у 79 человек. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 1980.
За день в статистику выписанных по выздоровлению попали ещё 58 белгородцев, всего таких граждан — 716, по подсчётам федерального штаба.
Скончались 16 человек: о смерти последнего объявили 26 мая. Это был 49-летний мужчина, лечился он в горбольнице в Белгороде. Однако в федеральную статистику мужчина пока не попал: по информации штаба, в регионе 15 скончавшихся.
Подробности о новых случаях белгородский депздрав должен рассказать после полудня.
Лидерами по числу зарегистрированных пациентов с COVID-19 на 26 мая были Белгород (388), Старооскольский горокруг (294), Белгородский район (220), Валуйский горокруг (179) и Ракитянский район (125). Меньше десяти случаев выявлено только в Ровеньском районе (4).
В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили ещё у 8338 человек. Всего в стране зарегистрировано 370 680 случаев заболевания.
За день выписаны по выздоровлению 11 079 пациентов. Всего от COVID-19 удалось избавиться 142 208 россиянам.
За сутки от инфекции скончался 161 человек. Общее количество летальных исходов — 3968.