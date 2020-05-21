Белгородским медикам и работникам обрабатывающих производств задолжали 12,2 млн

В Белгородской области просроченная задолженность по зарплатам на 1 мая составила 12 млн 248 тыс. рублей.
Большая часть приходится на организации обрабатывающих производств — 10 млн 974 тыс. рублей. Эти деньги не выплатили 114 работникам.
Белгородцы, трудящиеся в сфере здравоохранения и социальных услуг, недополучили 1 млн 274 тыс. рублей. Долг по зарплатам в этом случае образовался перед 76 сотрудниками.
Напомним, что на брифинге в белгородском депздраве 19 мая замначальника ведомства Елена Андронова сообщила, что все, кому положены выплаты за работу с коронавирусными пациентами, обязательно их получат: федеральных средств для этого достаточно. Также Белгородской области выделили 32 млн рублей на доплаты работникам соцучреждений.
Ранее на отсутствие доплат жаловались работники скорой помощи из Старого Оскола, Алексеевского горокруга, Белгорода и Губкина.