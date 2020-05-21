Белгородским медикам и работникам обрабатывающих производств задолжали 12,2 млн

Напомним, что на брифинге в белгородском депздраве 19 мая замначальника ведомства Елена Андронова сообщила, что все, кому положены выплаты за работу с коронавирусными пациентами, обязательно их получат: федеральных средств для этого достаточно. Также Белгородской области выделили 32 млн рублей на доплаты работникам соцучреждений.