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Белгородским медикам и работникам обрабатывающих производств задолжали 12,2 млн

21 мая 2020, 05:16
Фото: ИА «Бел.Ру»
Такая сумма задолженности по зарплатам накопилась к 1 мая, сообщает Белгородстат. Деньги не получили 114 работников обрабатывающих производств и 76 человек из сферы здравоохранения и соцуслуг.

В Белгородской области просроченная задолженность по зарплатам на 1 мая составила 12 млн 248 тыс. рублей.

Большая часть приходится на организации обрабатывающих производств — 10 млн 974 тыс. рублей. Эти деньги не выплатили 114 работникам.

Белгородцы, трудящиеся в сфере здравоохранения и социальных услуг, недополучили 1 млн 274 тыс. рублей. Долг по зарплатам в этом случае образовался перед 76 сотрудниками.

Напомним, что на брифинге в белгородском депздраве 19 мая замначальника ведомства Елена Андронова сообщила, что все, кому положены выплаты за работу с коронавирусными пациентами, обязательно их получат: федеральных средств для этого достаточно. Также Белгородской области выделили 32 млн рублей на доплаты работникам соцучреждений.

Ранее на отсутствие доплат жаловались работники скорой помощи из Старого Оскола, Алексеевского горокруга, Белгорода и Губкина.

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