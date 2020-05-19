Белгородский депздрав: выплат хватит всем, федеральных средств достаточно

Подробности о выплатах уже описывались в нашем материале: кому они положены, за что и согласно какому постановлению. 19 мая в департаменте уточнили важный вопрос, который вызывал разногласия между ведомством и работникам в сфере медицины. — оплата за отработанные часы. Как сообщила Андронова, такого никогда не было и быть не могло. Медикам и всем сотрудникам платили не «почасовку», а согласно фактически отработанному времени.