Белгородский депздрав: выплат хватит всем, федеральных средств достаточно

Тему дополнительных выплат медработникам и прочим сотрудникам медорганизаций ещё раз подробно обговорили на брифинге 19 мая в департаменте здравоохранения. Начальник управления организационно-контрольной и правовой работы Елена Андронова рассказала, что на прошлой неделе в бюджет региона для допвыплат поступило ещё 352 млн рублей.
Средств федеральных достаточно! На территорию Белгородской области ещё на прошлой неделе пришли 352 млн дополнительно ко всем объёмам и суммам. Теперь по второму постановлению у нас практически 455,5 млн рублей, а было, если помните, 66,3 млн рублей. Поэтому выплат всем положенным категориям, которые работают с COVID и оказывают медпомощь, хватит. Елена Андронова
Если же какой-то сотрудник считает, что его не посчитали или ему не доплатили, может обращаться по номеру горячей линии. На «Бел.Ру» уже писали, что для этого с 9:00 до 18:00 можно позвонить по номеру (4722) 32-57-62. Кроме того, в белгородской прокуратуре есть своя горячая линия по вопросам нарушения трудовых прав медработников: 8-961-166-13-59.
Подробности о выплатах уже описывались в нашем материале: кому они положены, за что и согласно какому постановлению. 19 мая в департаменте уточнили важный вопрос, который вызывал разногласия между ведомством и работникам в сфере медицины. — оплата за отработанные часы. Как сообщила Андронова, такого никогда не было и быть не могло. Медикам и всем сотрудникам платили не «почасовку», а согласно фактически отработанному времени.
Никогда на территории Белгородской области не рассчитывались выплаты за часы, минуты. Фактически отработанным временем считалась смена, и для расчётов учитывали именно выход на смену. Оплачивалась вся смена, независимо от того, контактировал работник с одним или с несколькими больными. Елена Андронова
8 мая в область поступили официальные методические рекомендации от министерства здравоохранения. В них впервые уточнили, что подразумевают под понятием «фактически отработанное время». Определили, что это отработанное время в месяц. Исключение — фактическое отсутствие на рабочем месте, то есть отпуск или больничный.
«Согласно этому разъяснению были пересчитаны и доначислены сотрудникам доплаты за месяц. Если он хоть раз проконтактировал с больным COVID, ему доначислили средства за полный месяц работы», — объяснила замначальника департамента. Доначисления для персонала разного уровня были разные: 80 тыс. рублей — врачам стационара, 50 — среднему медперсоналу и 25 — младшему медперсоналу.
Похожая схема действует и среди бригад скорой помощи. Чиновница рассказала, что среди них по приказу № 198Н создали спецбригады, которые выезжают конкретно к коронавирусным больным и подозрением на COVID. Однако, по словам Андроновой, если обычная бригада попадёт к COVID-положительному пациенту, ей доплатят такую же сумму, какую бы получили работники спецбригады скорой помощи.
Для контактирующих с больным COVID-19 (не важно, один или десять раз) и оказывающих медпомощь были выделены выплаты в абсолютных цифрах: врачам — 50 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 25 тыс. рублей и водителям бригад скорой помощи — 25 тыс. рублей.
С учётом внесённых официальных дополнительных позиций министерства здравоохранения на федеральном уровне, всем, кто имеет право получать федеральные выплаты, они выплачены в полном объёме. Они доначислены по постановлению правительства РФ 16 мая, 17 мая и последнее доначисление лично на карточки сотрудников — 18 мая.Елена Андронова