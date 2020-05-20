В диссертации белгородского районного судьи нашли много заимствований

Среди известных белгородцев, получивших свою научную степень нелегально, числится и экс-глава Губкинского горокруга Анатолий Кретов. В октябре 2019 года в Сети опубликовали сканы документов, которые подтверждали степень доктора наук, аттестата профессора и диплома почётного профессора БГТУ им. Шухова. Позже появилась информация о том, что в Министерстве образования и науки ничего не знают о присуждении звания профессора Губкина Анатолию Кретову.