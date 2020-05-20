В диссертации белгородского районного судьи нашли много заимствований

Научная ценность диссертации Сергея Бойченко оказалась под вопросом. Так же как и оригинальность текста: в работе, если верить результатам исследования «Диссернета», выявили нарушения.
В работе Бойченко оказалось много заимствований без ссылок на изначальных авторов. Согласно данным «Диссернета», диссертация Бойченко была защищена 25 декабря 2009 года, работа писалась в НИУ «БелГУ» под руководством Марины Мархгейм. Заимствования обнаружены из работ Вячеслава Росинского и чужой диссертации 2007 года. Работы Росинского не включены даже в библиографический список научного труда Бойченко, при этом большие фрагменты работ полностью совпадают.
«Диссернет» отметил, что экспертиза не может считаться окончательной и носит предположительный характер. Эксперты готовы вновь провести исследование, если поступит новая информация или заявление от выполнившего научный труд.
Среди известных белгородцев, получивших свою научную степень нелегально, числится и экс-глава Губкинского горокруга Анатолий Кретов. В октябре 2019 года в Сети опубликовали сканы документов, которые подтверждали степень доктора наук, аттестата профессора и диплома почётного профессора БГТУ им. Шухова. Позже появилась информация о том, что в Министерстве образования и науки ничего не знают о присуждении звания профессора Губкина Анатолию Кретову.
Напомним, что «Диссернет» в своё время стал инициатором лишения научной степени доктора исторических наук Владимира Мединского. По мнению заявителей, диссертация Мединского «пестрит грубейшими ошибками». В документе были приведены конкретные примеры. Однако позже Мединского оправдали.