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Белгородская область снова приближается к первому этапу послаблений самоизоляции

18 мая 2020, 12:31
Фото: ИА "Бел.Ру"
коронавирус
Замначальника регионального депздрава заявила, что все три необходимых показателя постепенно нормализуются. Это означает, что в скором времени в области вернут послабления и снова перейдут к первому этапу снятия режима самоизоляции.

18 мая на брифинге в департаменте здравоохранения затронули тему послаблений режима самоизоляции. Напомним, что его уже вводили в регионе 12 мая, но спустя три дня вернулись к прежним запретам из-за несоответствия одного из трёх обязательных критериев — распространённости коронавируса.

Однако на встрече с журналистами Людмила Крылова — замначальника областного депздрава сообщила, что показатели по коечному фонду, лабораторным исследованиям и распространённости вируса снова приходят в необходимую для снятия ограничений норму.

На сегодня мы приближаемся к зелёной зоне. Если говорить о свободном коечном фонде, у нас 60% свободно. Что касается тестирования, мы вышли на 83,7% при нормативном 70%, а распространённость — 1-0%. Мы приближаемся к разрешительным мероприятиям по первому этапу, который предусматривает снятия ограничений в нашей общественной жизни. Людмила Крылова

Чиновница уточнила, что послабления не отменят масочный режим, правила с мытьём и тщательной дезинфекцией рук и прочие необходимые условия. Но, по крайней мере, разрешат семейные прогулки в парках и скверах на свежем воздухе и улучшат работу торговых центров.

До этого, напомним, правительство разрешило работу зоопаркам, паркам, скверам, рекреационным зонам и даже кафе и ресторанам. Главное условие для общепита — наличие летней площадки на свежем воздухе и соблюдение прописанных мер безопасности. Однако позже, 15 мая, всё вышеперечисленное снова запретили из-за увеличения динамики роста заболеваемости.

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