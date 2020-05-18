Белгородская область снова приближается к первому этапу послаблений самоизоляции

На сегодня мы приближаемся к зелёной зоне. Если говорить о свободном коечном фонде, у нас 60% свободно. Что касается тестирования, мы вышли на 83,7% при нормативном 70%, а распространённость — 1-0%. Мы приближаемся к разрешительным мероприятиям по первому этапу, который предусматривает снятия ограничений в нашей общественной жизни. Людмила Крылова