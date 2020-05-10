Прогулки и спорт: россияне назвали оправданные меры, ослабляющие режим самоизоляции

В опросе приняли участие 7132 человека. 65% опрошенных посчитали, что разрешение прогулок является оправданной мерой в условиях пандемии. Ещё 43% полагают, что власти приняли правильное решение, разрешив заниматься спортом на улице. 41% респондентов отдали свои голоса за разрешение работы небольших магазинов, 39% за разрешение работы небольших организаций сферы услуг, 17% за разрешение работы больших супермаркетов и 13% за разрешение на выход из дома людей старше 65 лет.