Прогулки и спорт: россияне назвали оправданные меры, ослабляющие режим самоизоляции

В официальной группе во «ВКонтакте» «Стопкоронавирус.рф» россиян попросили назвать ослабляющие меры, которые являются оправданными, и вступают в силу с 12 мая. В перечне предлагаемых вариантов разрешение прогулок, занятий спортом на улице, работы небольших магазинов, разрешение работы небольших организаций сферы услуг, больших супермаркетов, разрешение на выход из дома людей старше 65 лет, открытие школ, детские садов и ресторанов.
В опросе приняли участие 7132 человека. 65% опрошенных посчитали, что разрешение прогулок является оправданной мерой в условиях пандемии. Ещё 43% полагают, что власти приняли правильное решение, разрешив заниматься спортом на улице. 41% респондентов отдали свои голоса за разрешение работы небольших магазинов, 39% за разрешение работы небольших организаций сферы услуг, 17% за разрешение работы больших супермаркетов и 13% за разрешение на выход из дома людей старше 65 лет.
11% россиян посчитали, что разумно открыть школы, 15% полагают правильным открытие детских садов и 9% проголосовали за открытие ресторанов.
Напомним, в Белгородской области с 12 мая открываются торговые и торгово-развлекательные центры, рынки и ярмарки и сезонные кафе. По-прежнему приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров.
Также с понедельника в регионе вводится масочный режим. Жители Белгородской области должны будут в общественных местах надевать гигиенические маски.