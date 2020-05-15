В депздраве рассказали, когда белгородцам ждать послаблений режима самоизоляции

На брифинге 15 мая в депздраве стало известно, что меры послабления режима самоизоляции в Белгородской области снимаются. В регионе возвращаются к прежней жизни. Всё потому, что область не проходит по одному из критериев.
Ранее на «Бел.Ру» писали о трёх главных показателях: темп прироста заболеваемости, коечный фонд и показатели тестирования на коронавирус. Как выяснилось, единственная проблема региона сейчас — это прирост инфицированных.
Есть основные три критерия, есть методические рекомендации Роспотребнадзора, которые коррелируются с указом президента, есть дополнительные критерии, по которым будет обследоваться глубина проработанных и реализованных мероприятий на территории. Туда же и летальность добавляется, и много других критериев. Но три основных — это лабораторные исследования, распространённость, или заболеваемость, и свободный коечный фонд. Наталия Зубарева
По словам чиновницы, в Белгородской области нет проблем с коечным фондом и лабораторными исследованиями, но показатели распространённости инфекции оставляют желать лучшего. Правила таковы, что если хоть по одному показателю будет брешь, послаблений не будет. «Если по всем трём показателям ситуация будет складываться благополучно, будут полные основания для принятия дополнительных решений. Есть три этапа послабляющих мер. Здесь уже включается разная динамика», — пояснила Зубарева.
Как только мы выдерживаем все три критерия — мы переходим к первому этапу, ещё выдерживаем эти же критерии с другими показателями — переходим ко второму этапу. Так же наступит третий этап. И он в любом случае наступит. Ольга Павлова
По словам замгубернатора Ольги Павловой, на следующей неделе в пятницу, 22 мая, будет известно, введут ли снова послабления на территории региона или режим продлится. Даже если область снова начнёт выход из самоизоляции, теперь это будет не раньше, чем в понедельник, 25 мая.
В департаменте рассказали, как оценивают недельный прирост: если динамика первых четырёх дней делится на динамику последних четырёх дней и коэффициент ниже двух, то это норма. Коэффициент может меняться, но главное, чтобы он соответствовал восьмидневному циклу.
Ранее на брифинге в депздраве, когда начальник управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева рассказывала о масочном режиме и послаблениях, она поясняла, что управление оставляет за собой право вернуть все прежние запреты и ограничения, если ситуация того потребует. Так и вышло в области.
Если ранее в регионе за сутки регистрировали 30-40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, то уже 13 мая суточный прирост составил 90 человек.
Именно поэтому 15 мая правительство Белгородской области издало постановление, которое снова запретило посещение парков, скверов, рекреационных зон, мест общественного питания (даже летние площадки). Регион вернулся к правилам, которые действовали до 12 мая.