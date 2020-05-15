В депздраве рассказали, когда белгородцам ждать послаблений режима самоизоляции

По словам чиновницы, в Белгородской области нет проблем с коечным фондом и лабораторными исследованиями, но показатели распространённости инфекции оставляют желать лучшего. Правила таковы, что если хоть по одному показателю будет брешь, послаблений не будет. «Если по всем трём показателям ситуация будет складываться благополучно, будут полные основания для принятия дополнительных решений. Есть три этапа послабляющих мер. Здесь уже включается разная динамика», — пояснила Зубарева.