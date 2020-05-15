Белгород стал аутсайдером по уровню соблюдения режима самоизоляции

Анализ показателя индекса, который формирует «Яндекс», провели специалисты Центра политической конъюнктуры. Они сравнили данные за 28–29 апреля и 12–13 мая. Белгород попал в рейтинг малых городов (с населением до 500 тыс. человек) и оказался на 11-й строчке с конца — уровень индекса самоизоляции составил 2,06. Для сравнения, у «лидера» — Горно-Алтайска — показатель 1,87.