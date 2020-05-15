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Posted 15 мая 2020,, 14:31

Published 15 мая 2020,, 14:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгород стал аутсайдером по уровню соблюдения режима самоизоляции

15 мая 2020, 14:31
После майских праздников Россия вышла из режима нерабочих дней, но осталась в активной фазе борьбы с распространением коронавируса. Однако после 11 мая в некоторых регионах индекс самоизоляции резко снизился, и Белгород остаётся в «лидерах» по соблюдению режима.

Анализ показателя индекса, который формирует «Яндекс», провели специалисты Центра политической конъюнктуры. Они сравнили данные за 28–29 апреля и 12–13 мая. Белгород попал в рейтинг малых городов (с населением до 500 тыс. человек) и оказался на 11-й строчке с конца — уровень индекса самоизоляции составил 2,06. Для сравнения, у «лидера» — Горно-Алтайска — показатель 1,87.

Старый Оскол остановился на 124-м месте с результатом 2,46. Уровень снижения индекса самоизоляции в Губкине составил 2,79, поэтому город занял достаточно высокую, 56-ю строчку. Самые высокие показатели по снижению у Дербента (3,53), Хасавюрта (3,54) и Каспийска (3,69).

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