Белгород стал аутсайдером по уровню соблюдения режима самоизоляции

Posted 15 мая 2020,, 14:31
Published 15 мая 2020,, 14:31
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Анализ показателя индекса, который формирует «Яндекс», провели специалисты Центра политической конъюнктуры. Они сравнили данные за 28–29 апреля и 12–13 мая. Белгород попал в рейтинг малых городов (с населением до 500 тыс. человек) и оказался на 11-й строчке с конца — уровень индекса самоизоляции составил 2,06. Для сравнения, у «лидера» — Горно-Алтайска — показатель 1,87.
Старый Оскол остановился на 124-м месте с результатом 2,46. Уровень снижения индекса самоизоляции в Губкине составил 2,79, поэтому город занял достаточно высокую, 56-ю строчку. Самые высокие показатели по снижению у Дербента (3,53), Хасавюрта (3,54) и Каспийска (3,69).