Белгородцам советуют воздержаться от дальних прогулок и выгуливания собак. В постановлении губернатора Белгородской области Евгения Савченко от 8 мая содержится ряд рекомендаций для жителей региона, которые призваны сдержать распространение коронавирусной инфекции в области.
Помимо прочего белгородцам рекомендуют не отходить от дома дальше, чем на 100 метров. Также рекомендуется выносить мусор на ближайшее место накопления и ходить только в ближайшие магазины. Как выгуливать животных в местах, которые не оборудованы, например, даже урнами, остаётся непонятным.
Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней для всех регионов страны. Стоит отметить, что главы регионов могут корректировать ограничительные меры, продлевать режим самоизоляции и приостанавливать деятельность предприятий. Однако даже в этом случае заработную плату сотрудникам должны сохранить в полном объёме.
Как будет выходить из режима ограничений Белгородская область и какие меры отменят в первую очередь, станет известно после постановления губернатора Евгения Савченко. Стоит отметить, что в Белгородской области режим самоизоляции был самым мягким в стране. Евгений Савченко разрешил работать большинству организаций, чтобы избежать «стагнации экономики