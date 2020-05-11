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Белгородцам рекомендуют не отходить от дома дальше, чем на 100 метров

11 мая 2020, 15:00
Фото: ИА "Бел.Ру"
Рекомендации о максимальном расстоянии от дома, на котором можно гулять и выгуливать домашних животных, содержатся в постановлении губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Так, жителям региона не советуют отходить от места фактического проживания дальше, чем на 100 метров.

Белгородцам советуют воздержаться от дальних прогулок и выгуливания собак. В постановлении губернатора Белгородской области Евгения Савченко от 8 мая содержится ряд рекомендаций для жителей региона, которые призваны сдержать распространение коронавирусной инфекции в области.

Помимо прочего белгородцам рекомендуют не отходить от дома дальше, чем на 100 метров. Также рекомендуется выносить мусор на ближайшее место накопления и ходить только в ближайшие магазины. Как выгуливать животных в местах, которые не оборудованы, например, даже урнами, остаётся непонятным.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней для всех регионов страны. Стоит отметить, что главы регионов могут корректировать ограничительные меры, продлевать режим самоизоляции и приостанавливать деятельность предприятий. Однако даже в этом случае заработную плату сотрудникам должны сохранить в полном объёме.

Как будет выходить из режима ограничений Белгородская область и какие меры отменят в первую очередь, станет известно после постановления губернатора Евгения Савченко. Стоит отметить, что в Белгородской области режим самоизоляции был самым мягким в стране. Евгений Савченко разрешил работать большинству организаций, чтобы избежать «стагнации экономики

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#Новости#Ограничения#Коронавирус#Выгул собак#Голосование по Конституции#Новости Белгорода#Общество
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