Помимо прочего белгородцам рекомендуют не отходить от дома дальше, чем на 100 метров. Также рекомендуется выносить мусор на ближайшее место накопления и ходить только в ближайшие магазины. Как выгуливать животных в местах, которые не оборудованы, например, даже урнами, остаётся непонятным.