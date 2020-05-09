В Белгородской области ещё 46 человек заразились коронавирусом

В Белгородской области за прошедший день зарегистрировано 46 новых пациентов с COVID-19. Актуальные на 9 мая данные сообщили в федеральном оперштабе. Таким образом, общее число заболевших выросло до 659.
Выздоровели ещё 65 человек. Число скончавшихся не изменилось.
Подробнее о состоянии с коронавирусом в регионе местные власти должны рассказать после полудня.
Напомним, что на 8 мая по числу заболевших лидировали Белгород (130), Старооскольский (100) и Валуйский (77) горокруга, Белгородский район (69). При этом заболевание распространилось уже по всем районам Белгородской области.
Проследить за статистикой заражённых в остальных муниципалитетах можно на карте ИА «Бел.Ру». Все новости по теме коронавируса собраны в соответствующем сюжете.
Всего в России по состоянию на 9 мая зарегистрировано 198 676 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердили ещё у 10 817 пациентов.
Выписали за прошедший день 5308 человек. За всё время наблюдений выздоровели 31 916 россиян.
За минувшие сутки зарегистрировали 104 умерших пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов – 1827.