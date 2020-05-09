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В Белгородской области ещё 46 человек заразились коронавирусом

9 мая 2020, 07:37
Фото: pixabay.com
Такое число заболевших зарегистрировали в федеральном штабе за минувшие сутки. Общее число заражённых выросло до 659. Подробностями о новых случаях и детальной картиной заболеваемости местные власти должны поделиться после полудня.

В Белгородской области за прошедший день зарегистрировано 46 новых пациентов с COVID-19. Актуальные на 9 мая данные сообщили в федеральном оперштабе. Таким образом, общее число заболевших выросло до 659.

Выздоровели ещё 65 человек. Число скончавшихся не изменилось.

Подробнее о состоянии с коронавирусом в регионе местные власти должны рассказать после полудня.

Напомним, что на 8 мая по числу заболевших лидировали Белгород (130), Старооскольский (100) и Валуйский (77) горокруга, Белгородский район (69). При этом заболевание распространилось уже по всем районам Белгородской области.

Проследить за статистикой заражённых в остальных муниципалитетах можно на карте ИА «Бел.Ру». Все новости по теме коронавируса собраны в соответствующем сюжете.

Всего в России по состоянию на 9 мая зарегистрировано 198 676 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердили ещё у 10 817 пациентов.

Выписали за прошедший день 5308 человек. За всё время наблюдений выздоровели 31 916 россиян.

За минувшие сутки зарегистрировали 104 умерших пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов – 1827.

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