С белгородского охранного предприятия взыскали долг за неосновательное обогащение

В конце 2019 года приставы занимались ещё одним охранным предприятием – ЧОП «Грант-Вымпел-Белгород». Организация тогда должна была выплатить более миллиона рублей: в сумму входили долги по зарплатам и налогам, а также исполнительский сбор. После принудительных мер деньги перечислили взыскателям.