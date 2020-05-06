С белгородского охранного предприятия взыскали долг за неосновательное обогащение

Posted 6 мая 2020, 06:54
Published 6 мая 2020, 06:54
Modified 20 августа 2024, 03:23
Updated 20 августа 2024, 03:23
ООО ЧОП «Защита» должно было выплатить юридическому лицу 635 тыс. рублей долга за неосновательное обогащение, в общую сумму вошли и проценты за пользование чужими деньгами. Соответствующий документ поступил приставам Белгородского районного отдела УФССП.
К принудительным мерам сотрудникам службы прибегать не пришлось. После предупреждения от ведомства должник выплатил сумму в установленный срок и избежал исполнительского сбора.
В пресс-службе УФССП отметили, что деньги уже перевели взыскателю.
В конце 2019 года приставы занимались ещё одним охранным предприятием – ЧОП «Грант-Вымпел-Белгород». Организация тогда должна была выплатить более миллиона рублей: в сумму входили долги по зарплатам и налогам, а также исполнительский сбор. После принудительных мер деньги перечислили взыскателям.