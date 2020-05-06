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Posted 6 мая 2020, 06:54

Published 6 мая 2020, 06:54

Modified 20 августа 2024, 03:23

Updated 20 августа 2024, 03:23

С белгородского охранного предприятия взыскали долг за неосновательное обогащение

С белгородского охранного предприятия взыскали долг за неосновательное обогащение

6 мая 2020, 06:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Всего ООО ЧОП «Защита» задолжало юрлицу более полумиллиона рублей, сообщили в региональном управлении ФССП. В сумму задолженности вошли также проценты за пользование чужими деньгами. Однако в этот раз приставам удалось избежать принудительных мер.

ООО ЧОП «Защита» должно было выплатить юридическому лицу 635 тыс. рублей долга за неосновательное обогащение, в общую сумму вошли и проценты за пользование чужими деньгами. Соответствующий документ поступил приставам Белгородского районного отдела УФССП.

К принудительным мерам сотрудникам службы прибегать не пришлось. После предупреждения от ведомства должник выплатил сумму в установленный срок и избежал исполнительского сбора.

В пресс-службе УФССП отметили, что деньги уже перевели взыскателю.

В конце 2019 года приставы занимались ещё одним охранным предприятием – ЧОП «Грант-Вымпел-Белгород». Организация тогда должна была выплатить более миллиона рублей: в сумму входили долги по зарплатам и налогам, а также исполнительский сбор. После принудительных мер деньги перечислили взыскателям.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Долг#Чоп
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