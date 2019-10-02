Со счёта охранного предприятия в Белгороде списали долги по зарплате и налогам

Posted 2 октября 2019, 06:47
Published 2 октября 2019, 06:47
Modified 20 августа 2024, 02:01
Updated 20 августа 2024, 02:01
Белгородские судебные приставы взыскали с ЧОП более 1 млн рублей долгов по зарплате, налогам и исполнительскому сбору. На частное охранное предприятие «Грант-Вымпел-Белгород» поступило три исполнительных производства: о взыскании долгов по зарплате на 125 тыс. рублей, исполнительского сбора на 360 тыс. рублей и по налогам на сумму более 600 тыс. рублей.
Судебный пристав установил, что предприятие фактически не работает, но у должника есть имущество и банковские счета. На автомобили предприятия наложили запрет на регистрационные действия, а на расчётные счета обратили взыскание.
Списанные суммы были перечислены взыскателям, сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области.
8 октября суд начнёт рассматривать уголовное дело в отношении директора Белгородского нефтеперерабатывающего завода за невыплату заработной платы работникам предприятия.
По данным Белгородстата, на 1 сентября задолженность белгородских компаний по зарплате составила 9,6 млн рублей. Их выплаты ожидают 558 человек.