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Posted 2 октября 2019, 06:47

Published 2 октября 2019, 06:47

Modified 20 августа 2024, 02:01

Updated 20 августа 2024, 02:01

Со счёта охранного предприятия в Белгороде списали долги по зарплате и налогам

Со счёта охранного предприятия в Белгороде списали долги по зарплате и налогам

2 октября 2019, 06:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Задолженность превысила 1 млн рублей.

Белгородские судебные приставы взыскали с ЧОП более 1 млн рублей долгов по зарплате, налогам и исполнительскому сбору. На частное охранное предприятие «Грант-Вымпел-Белгород» поступило три исполнительных производства: о взыскании долгов по зарплате на 125 тыс. рублей, исполнительского сбора на 360 тыс. рублей и по налогам на сумму более 600 тыс. рублей.

Судебный пристав установил, что предприятие фактически не работает, но у должника есть имущество и банковские счета. На автомобили предприятия наложили запрет на регистрационные действия, а на расчётные счета обратили взыскание.

Списанные суммы были перечислены взыскателям, сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области.

Напомним, в сентябре за долги по зарплате оштрафовали ООО «Белплекс Монолитстрой».

8 октября суд начнёт рассматривать уголовное дело в отношении директора Белгородского нефтеперерабатывающего завода за невыплату заработной платы работникам предприятия.

По данным Белгородстата, на 1 сентября задолженность белгородских компаний по зарплате составила 9,6 млн рублей. Их выплаты ожидают 558 человек.

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#Новости#Экономика#Судебные приставы#Долги по зарплате
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