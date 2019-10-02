Со счёта охранного предприятия в Белгороде списали долги по зарплате и налогам

Белгородские судебные приставы взыскали с ЧОП более 1 млн рублей долгов по зарплате, налогам и исполнительскому сбору. На частное охранное предприятие «Грант-Вымпел-Белгород» поступило три исполнительных производства: о взыскании долгов по зарплате на 125 тыс. рублей, исполнительского сбора на 360 тыс. рублей и по налогам на сумму более 600 тыс. рублей.