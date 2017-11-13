Мы в ответе за тех, кого охраняем: чем живут ЧОПы?

По данным «СПАРК-Интерфакс», в Белгородской области крупнейшие частные охранные предприятия со штатом до 1000 человек работают в Старом Осколе и Губкине. Это ООО «Ферро Барьер» с выручкой 192 млн рублей и ООО «Альтернатива Питон» с выручкой 181 млн рублей в год. Примечательно, что у этих ЧОПов одна головная компания – ЧОО «Рысь-Т», которая находится в Москве. В списке её дочерних организаций также значатся ЧОПы в Новотроицке Оренбургской области и Железногорске Курской области.