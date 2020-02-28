За неделю 25 белгородцев заболели свиным гриппом

На минувшей неделе зарегистрировали 31 случай сезонного гриппа В, 25 фактов пришлось на так называемый свиной грипп группы А. Напомним, что по результатам шестой недели мониторинга медики насчитали 15 пациентов с гриппом В. Ещё 11 белгородцам поставили диагноз «свиной грипп», у двоих выявили гонконгский грипп А.