За неделю 25 белгородцев заболели свиным гриппом

Posted 28 февраля 2020, 17:50
Published 28 февраля 2020, 17:50
Modified 20 августа 2024, 01:06
Updated 20 августа 2024, 01:06
Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг заболеваемости инфекциями в Белгородской области. В регионе регистрируют случаи ОРВИ, за восьмую неделю к медикам обратились 8511 человек. Заболеваемость составляет 55,6 на 10 тысяч населения, это ниже эпидпорога на 24,9 %.
На минувшей неделе зарегистрировали 31 случай сезонного гриппа В, 25 фактов пришлось на так называемый свиной грипп группы А. Напомним, что по результатам шестой недели мониторинга медики насчитали 15 пациентов с гриппом В. Ещё 11 белгородцам поставили диагноз «свиной грипп», у двоих выявили гонконгский грипп А.
В региональном управлении напоминают о профилактике заражений и советуют чаще мыть руки, по возможности не находиться долго в слишком людных местах, избегать контактов с больными, вести здоровый образ жизни. При первых признаках болезни обратитесь к врачу и соблюдайте постельный режим.
Напомним, что в январе в детсаду в посёлке Дубовое ввели карантин из-за ОРВИ и ветряной оспы, а в лицее № 32 Белгорода – из-за пневмонии. Месяц спустя эпидемиологи зарегистрировали массовое заражение около 20 детей и сотрудников кишечной инфекцией в детсаду № 14 в Белгороде.
При этом главный фтизиатр России Ирина Васильева отметила нехватку коек в инфекционной больнице Белгорода.