bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2020, 17:50

Published 28 февраля 2020, 17:50

Modified 20 августа 2024, 01:06

Updated 20 августа 2024, 01:06

За неделю 25 белгородцев заболели свиным гриппом

За неделю 25 белгородцев заболели свиным гриппом

28 февраля 2020, 17:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
Также зарегистрировали 31 случай сезонного гриппа B. Заболеваемость в регионе почти на четверть ниже эпидемиологического порога.

Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг заболеваемости инфекциями в Белгородской области. В регионе регистрируют случаи ОРВИ, за восьмую неделю к медикам обратились 8511 человек. Заболеваемость составляет 55,6 на 10 тысяч населения, это ниже эпидпорога на 24,9 %.

На минувшей неделе зарегистрировали 31 случай сезонного гриппа В, 25 фактов пришлось на так называемый свиной грипп группы А. Напомним, что по результатам шестой недели мониторинга медики насчитали 15 пациентов с гриппом В. Ещё 11 белгородцам поставили диагноз «свиной грипп», у двоих выявили гонконгский грипп А.

В региональном управлении напоминают о профилактике заражений и советуют чаще мыть руки, по возможности не находиться долго в слишком людных местах, избегать контактов с больными, вести здоровый образ жизни. При первых признаках болезни обратитесь к врачу и соблюдайте постельный режим.

Напомним, что в январе в детсаду в посёлке Дубовое ввели карантин из-за ОРВИ и ветряной оспы, а в лицее № 32 Белгорода – из-за пневмонии. Месяц спустя эпидемиологи зарегистрировали массовое заражение около 20 детей и сотрудников кишечной инфекцией в детсаду № 14 в Белгороде.

При этом главный фтизиатр России Ирина Васильева отметила нехватку коек в инфекционной больнице Белгорода.

Материалы по теме
В Белгородской области пока не регистрируется эпидемия гриппа и ОРВИБелгородская область – в аутсайдерах по прививкам от гриппаЗаболевшего гонконгским гриппом зарегистрировали в Белгородской области
#Новости#Белгородская область#Роспотребнадзор#Медицина#Грипп#Орви#Заболеваемость#Эпидемия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика