Заболевшего гонконгским гриппом зарегистрировали в Белгородской области

Зарегистрировано пять пациентов с сезонным гриппом В. Девять случаев пришлось на свиной грипп (H1N1) и один – на так называемый гонконгский (H3N2). При этом циркуляция последнего наблюдалась и зимой 2017 года, заболевших регистрировали также в 2019-м.