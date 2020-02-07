Заболевшего гонконгским гриппом зарегистрировали в Белгородской области

Posted 7 февраля 2020, 13:15
Published 7 февраля 2020, 13:15
Modified 20 августа 2024, 01:51
Updated 20 августа 2024, 01:51
Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За пятую неделю 2020 года в Белгородской области за помощью медиков обратились 6639 человек с ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 43,3 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 22,9 %.
Зарегистрировано пять пациентов с сезонным гриппом В. Девять случаев пришлось на свиной грипп (H1N1) и один – на так называемый гонконгский (H3N2). При этом циркуляция последнего наблюдалась и зимой 2017 года, заболевших регистрировали также в 2019-м.
В региональном Роспотребнадзоре рекомендуют жителям по возможности реже находиться в местах большого скопления людей, не контактировать с больными, чаще мыть руки, а при болезни – соблюдать постельный режим и обратиться к врачу.
Напомним, что из-за ОРВИ и ветряной оспы в детском саду № 8 посёлка Дубовое ввели карантин. У одного из воспитанников было подозрение на свиной грипп. Карантин был и в лицее № 32 Белгорода – из-за пневмонии, которой заболели девять учеников.