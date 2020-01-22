В Белгородской области зарегистрировано пять случаев свиного гриппа

По данным регионального управления, в области зафиксировано два случая сезонного гриппа и пять случаев гриппа А (H1N1). При этом уровень заболеваемости ОРВИ по-прежнему невысокий. Так, за третью неделю года к врачам обратились 4,7 тыс. жителей области. Показатель заболеваемости в регионе составил 30,8 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 47,9 %.