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В Белгородской области зарегистрировано пять случаев свиного гриппа

22 января 2020, 07:30
Фото: ИА "Бел.Ру"
Контроль за уровнем заболеваемости респираторными инфекциями проводит Роспотребнадзор.

По данным регионального управления, в области зафиксировано два случая сезонного гриппа и пять случаев гриппа А (H1N1). При этом уровень заболеваемости ОРВИ по-прежнему невысокий. Так, за третью неделю года к врачам обратились 4,7 тыс. жителей области. Показатель заболеваемости в регионе составил 30,8 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 47,9 %.

В управлении рекомендовали принимать меры профилактики: избегать контактов с заболевшими, сокращать время нахождения в общественных местах, использовать медицинские маски и тщательно мыть руки. Тем, кто уже заболел, специалисты настоятельно советуют обратиться к врачу и соблюдать постельный режим.

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