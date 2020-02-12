В Белгородской области стало больше заболевших свиным и гонконгским гриппом

Вместе с этим установлено 15 случаев сезонного гриппа В. Растёт число заболевших свиным гриппом А (H1N1): на пятой неделе мониторинга зарегистрировали девять таких пациентов, на шестой – 11. Кроме того, добавился ещё один случай заболевания гонконгским гриппом А (H3N2) – пациентов с таким диагнозом теперь двое.