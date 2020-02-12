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Posted 12 февраля 2020, 14:45

Published 12 февраля 2020, 14:45

Modified 20 августа 2024, 02:17

Updated 20 августа 2024, 02:17

В Белгородской области стало больше заболевших свиным и гонконгским гриппом

В Белгородской области стало больше заболевших свиным и гонконгским гриппом

12 февраля 2020, 14:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Заболеваемость
По ОРВИ при этом ситуация стабильная – заболеваемость низкая.

Данными поделились в региональном управлении Роспотребнадзора. За шестую неделю января с ОРВИ к врачам обратились 7033 человека. Показатель заболеваемости составил 45,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 32,6 %.

Вместе с этим установлено 15 случаев сезонного гриппа В. Растёт число заболевших свиным гриппом А (H1N1): на пятой неделе мониторинга зарегистрировали девять таких пациентов, на шестой – 11. Кроме того, добавился ещё один случай заболевания гонконгским гриппом А (H3N2) – пациентов с таким диагнозом теперь двое.

В региональном управлении рекомендуют белгородцам соблюдать элементарные правила профилактики: по возможности не находиться долго в слишком людных местах, регулярно мыть руки, вести здоровый образ жизни. В случае болезни обратитесь к врачу и соблюдайте постельный режим.

В ведомстве также советуют носить медицинские маски. Однако сами врачи скептически относятся к этой рекомендации: защищают они только на 20 %, носить их можно только несколько часов.

Напомним, что в январе в детском саду под Белгородом вводили карантин из-за ОРВИ и ветряной оспы, а в лицее областного центра занятия отменяли из-за пневмонии.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Грипп#Орви#Заболеваемость
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