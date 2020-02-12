В Белгородской области стало больше заболевших свиным и гонконгским гриппом

Posted 12 февраля 2020, 14:45
Published 12 февраля 2020, 14:45
Modified 20 августа 2024, 02:17
Updated 20 августа 2024, 02:17
Данными поделились в региональном управлении Роспотребнадзора. За шестую неделю января с ОРВИ к врачам обратились 7033 человека. Показатель заболеваемости составил 45,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 32,6 %.
Вместе с этим установлено 15 случаев сезонного гриппа В. Растёт число заболевших свиным гриппом А (H1N1): на пятой неделе мониторинга зарегистрировали девять таких пациентов, на шестой – 11. Кроме того, добавился ещё один случай заболевания гонконгским гриппом А (H3N2) – пациентов с таким диагнозом теперь двое.
В региональном управлении рекомендуют белгородцам соблюдать элементарные правила профилактики: по возможности не находиться долго в слишком людных местах, регулярно мыть руки, вести здоровый образ жизни. В случае болезни обратитесь к врачу и соблюдайте постельный режим.
В ведомстве также советуют носить медицинские маски. Однако сами врачи скептически относятся к этой рекомендации: защищают они только на 20 %, носить их можно только несколько часов.
Напомним, что в январе в детском саду под Белгородом вводили карантин из-за ОРВИ и ветряной оспы, а в лицее областного центра занятия отменяли из-за пневмонии.