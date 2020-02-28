В Белгороде определили десять аварийных участков дорог (карта)

Posted 28 февраля 2020, 10:01
Published 28 февраля 2020, 10:01
Modified 20 августа 2024, 03:22
Updated 20 августа 2024, 03:22
Согласно документу, в Белгороде насчитывается десять дорожных участков, на которых вероятность аварий наиболее высока.
На Харьковской горе таковыми являются пересечение улицы Будённого и бульвара Юности, Королёва и проспекта Ватутина, Костюкова и проспекта Ватутина. Также аварийными признали участки дороги по улице Губкина от дома № 42е до улицы Шаландина и улице Костюкова – от Щорса до дома № 3.
В центре города опасность представляют пересечение проспекта Белгородского и улицы Попова, Белгородского полка и Победы, а также перекрёсток Белгородского полка – проспект Белгородский.
Аварийными являются участок автодороги по улице Садовой от дома № 25а до 116а и пересечение улицы Волчанской и Михайловского шоссе.
Департаменту городского хозяйства предстоит поработать над проблемными дорогами, чтобы уменьшить число ДТП.
Все перечисленные участки можно увидеть на нашей карте.