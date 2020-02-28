В Белгороде определили десять аварийных участков дорог (карта)

На Харьковской горе таковыми являются пересечение улицы Будённого и бульвара Юности, Королёва и проспекта Ватутина, Костюкова и проспекта Ватутина. Также аварийными признали участки дороги по улице Губкина от дома № 42е до улицы Шаландина и улице Костюкова – от Щорса до дома № 3.