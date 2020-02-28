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Posted 28 февраля 2020, 10:01

Published 28 февраля 2020, 10:01

Modified 20 августа 2024, 03:22

Updated 20 августа 2024, 03:22

В Белгороде определили десять аварийных участков дорог (карта)

В Белгороде определили десять аварийных участков дорог (карта)

28 февраля 2020, 10:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дороги
Соответствующее распоряжение подписал глава горадминистрации Юрий Галдун.

Согласно документу, в Белгороде насчитывается десять дорожных участков, на которых вероятность аварий наиболее высока.

На Харьковской горе таковыми являются пересечение улицы Будённого и бульвара Юности, Королёва и проспекта Ватутина, Костюкова и проспекта Ватутина. Также аварийными признали участки дороги по улице Губкина от дома № 42е до улицы Шаландина и улице Костюкова – от Щорса до дома № 3.

В центре города опасность представляют пересечение проспекта Белгородского и улицы Попова, Белгородского полка и Победы, а также перекрёсток Белгородского полка – проспект Белгородский.

Аварийными являются участок автодороги по улице Садовой от дома № 25а до 116а и пересечение улицы Волчанской и Михайловского шоссе.

Департаменту городского хозяйства предстоит поработать над проблемными дорогами, чтобы уменьшить число ДТП.

Стоит отметить, что в 2019 году аварийных участков дорог в Белгороде насчитали 13.

Все перечисленные участки можно увидеть на нашей карте.

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