На дорогах Белгорода в 2019 году в авариях погибли 12 человек

Posted 14 февраля 2020, 04:42
Published 14 февраля 2020, 04:42
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
За год в Белгороде полицейские зарегистрировали 313 ДТП с пострадавшими. Погибли 12 человек, травмированы 399. Чаще всего аварии случались из-за столкновения машин и наездов на пешеходов – 46 % и 39,3 % соответственно.
Зарегистрировано 46 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заметен рост на 64,3 %. Травмы получили 53 ребёнка (+82,8 %). К счастью, обошлось без погибших.
Шесть аварий случилось из-за несоблюдения ПДД детьми, в них шесть несовершеннолетних пострадали.
По вине пьяных водителей произошло 13 ДТП, что меньше показателя 2018-го на 23,5 %. Погиб один человек, 17 получили травмы, говорится в информационно-аналитической записке о состоянии правопорядка в Белгороде в 2019 году от УМВД.