На дорогах Белгорода в 2019 году в авариях погибли 12 человек

По вине пьяных водителей произошло 13 ДТП, что меньше показателя 2018-го на 23,5 %. Погиб один человек, 17 получили травмы, говорится в информационно-аналитической записке о состоянии правопорядка в Белгороде в 2019 году от УМВД.