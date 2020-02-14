bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2020, 04:42

Published 14 февраля 2020, 04:42

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

На дорогах Белгорода в 2019 году в авариях погибли 12 человек

На дорогах Белгорода в 2019 году в авариях погибли 12 человек

14 февраля 2020, 04:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Почти 400 человек получили травмы разной степени тяжести.

За год в Белгороде полицейские зарегистрировали 313 ДТП с пострадавшими. Погибли 12 человек, травмированы 399. Чаще всего аварии случались из-за столкновения машин и наездов на пешеходов – 46 % и 39,3 % соответственно.

Зарегистрировано 46 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заметен рост на 64,3 %. Травмы получили 53 ребёнка (+82,8 %). К счастью, обошлось без погибших.

Шесть аварий случилось из-за несоблюдения ПДД детьми, в них шесть несовершеннолетних пострадали.

По вине пьяных водителей произошло 13 ДТП, что меньше показателя 2018-го на 23,5 %. Погиб один человек, 17 получили травмы, говорится в информационно-аналитической записке о состоянии правопорядка в Белгороде в 2019 году от УМВД.

Материалы по теме
Ремонт дорог в Белгороде добрался до окраинДва автомобиля попали в ДТП на пустой дороге в БелгородеВ Белгороде микроавтобус припарковался посреди узкой дороги
#Новости#Город#ДТП#Мвд#Дети#Дороги#Пешеходы#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика