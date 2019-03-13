Тринадцать аварийных участков дорог назвали в Белгороде

Posted 13 марта 2019, 13:36
Published 13 марта 2019, 13:36
Modified 20 августа 2024, 03:09
Updated 20 августа 2024, 03:09
В числе наиболее опасных дорог – участки на улицах Костюкова и Щорса, на проспектах Славы и Б. Хмельницкого. Также в перечень попали перекрёстки Белгородского полка и проспекта Белгородского, Мичурина и Б. Хмельницкого, улиц Студенческой и Некрасова, Железнякова и Б. Хмельницкого.
С подробным списком можно ознакомиться в постановлении администрации. Департаменту городского хозяйства Белгорода поручено обратить на аварийные участки особое внимание.