Тринадцать аварийных участков дорог назвали в Белгороде

В числе наиболее опасных дорог – участки на улицах Костюкова и Щорса, на проспектах Славы и Б. Хмельницкого. Также в перечень попали перекрёстки Белгородского полка и проспекта Белгородского, Мичурина и Б. Хмельницкого, улиц Студенческой и Некрасова, Железнякова и Б. Хмельницкого.