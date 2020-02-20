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Posted 20 февраля 2020, 12:14

Published 20 февраля 2020, 12:14

Modified 20 августа 2024, 03:46

Updated 20 августа 2024, 03:46

В Старом Осколе подорожает проезд в общественном транспорте

В Старом Осколе подорожает проезд в общественном транспорте

20 февраля 2020, 12:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Старого Оскола
Поездка по безналу обойдётся в 20 рублей, при оплате наличными – 22 рубля.

Изменения в городе вступят в силу с 16 марта. С этой даты ООО «Трансальянс» введёт дифференцированную оплату проезда в общественном транспорте.

При оплате картой стоимость поездки составит 20 рублей в городе и 2,20 рубля за километр пути в пригородном сообщении. Если пассажир выберет наличные, ему придётся заплатить 22 рубля и 2,42 рубля за километр пути в пригороде.

Водители будут принимать оплату при входе, проездные оскольчанам советуют сохранять до конца поездки.

В администрации Старооскольского горокруга отметили, что изменения не коснутся льготников.

Напомним, что с 15 февраля поездки на маршрутках подорожали и в Губкине – 22 рубля при оплате наличными. В Белгороде дифференцированную оплату ввели ещё раньше – с 1 ноября 2019 года. При этом полностью отказаться от наличного расчёта региональные власти пока не собираются.

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