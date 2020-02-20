В Старом Осколе подорожает проезд в общественном транспорте

Напомним, что с 15 февраля поездки на маршрутках подорожали и в Губкине – 22 рубля при оплате наличными. В Белгороде дифференцированную оплату ввели ещё раньше – с 1 ноября 2019 года. При этом полностью отказаться от наличного расчёта региональные власти пока не собираются.