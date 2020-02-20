В Старом Осколе подорожает проезд в общественном транспорте

Posted 20 февраля 2020, 12:14
Published 20 февраля 2020, 12:14
Modified 20 августа 2024, 03:46
Updated 20 августа 2024, 03:46
Изменения в городе вступят в силу с 16 марта. С этой даты ООО «Трансальянс» введёт дифференцированную оплату проезда в общественном транспорте.
При оплате картой стоимость поездки составит 20 рублей в городе и 2,20 рубля за километр пути в пригородном сообщении. Если пассажир выберет наличные, ему придётся заплатить 22 рубля и 2,42 рубля за километр пути в пригороде.
Водители будут принимать оплату при входе, проездные оскольчанам советуют сохранять до конца поездки.
В администрации Старооскольского горокруга отметили, что изменения не коснутся льготников.
Напомним, что с 15 февраля поездки на маршрутках подорожали и в Губкине – 22 рубля при оплате наличными. В Белгороде дифференцированную оплату ввели ещё раньше – с 1 ноября 2019 года. При этом полностью отказаться от наличного расчёта региональные власти пока не собираются.