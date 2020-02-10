Почти 300 пешеходов оштрафовали в Белгородской области за выходные

За время рейда в выходные 43 человека сели за руль в нетрезвом виде или отказались от медицинского освидетельствования. Шесть водителей уже лишали прав, а в отношении двух решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное управление машиной после употребления алкоголя.