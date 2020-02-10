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Posted 10 февраля 2020, 10:22

Published 10 февраля 2020, 10:22

Modified 20 августа 2024, 01:51

Updated 20 августа 2024, 01:51

Почти 300 пешеходов оштрафовали в Белгородской области за выходные

Почти 300 пешеходов оштрафовали в Белгородской области за выходные

10 февраля 2020, 10:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Всего автоинспекторы выявили более 1,5 тыс. нарушений ПДД.

Переход дороги в не предназначенном для этого месте закончился для 299 белгородцев административными взысканиями. Ещё 20 человек наказаны за отсутствие световозвращающих элементов на одежде в тёмное время суток. Дорогу на «зебре» пешеходам не уступили 252 водителя, рассказали в региональном управлении МВД.

За время рейда в выходные 43 человека сели за руль в нетрезвом виде или отказались от медицинского освидетельствования. Шесть водителей уже лишали прав, а в отношении двух решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное управление машиной после употребления алкоголя.

Нарушения при перевозке детей допустили 78 водителей. Штрафы также получили 52 любителя сильной тонировки и 30 человек, допустивших выезд на встречную полосу.

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