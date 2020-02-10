Почти 300 пешеходов оштрафовали в Белгородской области за выходные

Posted 10 февраля 2020, 10:22
Published 10 февраля 2020, 10:22
Modified 20 августа 2024, 01:51
Updated 20 августа 2024, 01:51
Переход дороги в не предназначенном для этого месте закончился для 299 белгородцев административными взысканиями. Ещё 20 человек наказаны за отсутствие световозвращающих элементов на одежде в тёмное время суток. Дорогу на «зебре» пешеходам не уступили 252 водителя, рассказали в региональном управлении МВД.
За время рейда в выходные 43 человека сели за руль в нетрезвом виде или отказались от медицинского освидетельствования. Шесть водителей уже лишали прав, а в отношении двух решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторное управление машиной после употребления алкоголя.
Нарушения при перевозке детей допустили 78 водителей. Штрафы также получили 52 любителя сильной тонировки и 30 человек, допустивших выезд на встречную полосу.