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Posted 5 февраля 2020, 08:14

Published 5 февраля 2020, 08:14

Modified 20 августа 2024, 01:50

Updated 20 августа 2024, 01:50

На Кашарском проезде Белгорода сбили пешехода

На Кашарском проезде Белгорода сбили пешехода

5 февраля 2020, 08:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
4 февраля в Белгородской области зафиксировано три аварии с пострадавшими.

На Кашарском проезде в областном центре под колёсами Renault Logan оказался 32-летний мужчина – его 36-летний водитель сбил на нерегулируемом переходе. По данным УМВД по Белгородской области, пешеход получил телесные повреждения.

Напомним, крупная авария на Кашарском проезде произошла 3 февраля: в результате тройного ДТП госпитализировали двух человек.

Два человека госпитализировали из-за тройного ДТП в Белгороде
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Другая авария произошла в 16:30 на ул. Волчанской: 37-летний водитель Renault Logan не предоставил преимущества другому Renault под управлением 42-летнего мужчины. В результате пострадал 35-летний пассажир второй иномарки.

Около 09:00 на 23 км трассы Белгород – Н. Оскол – Советское в Корочанском районе 55-летний мужчина на Lada Granta не уступил Renault Logan. В столкновении травмы получил водитель отечественного автомобиля.

По прогнозу синоптиков, в Белгородской области 5 февраля ожидается снег и понижение температуры, что может привести к гололедице на дорогах. В ГИБДД предупредили автовладельцев о строгом соблюдении скоростных режимов и выборе безопасной дистанции.

Кроме этого, водителей призвали быть внимательными при движении по мостам, эстакадам и путепроводам, где в первую очередь может образовываться гололёд.

Пешеходам советуют не забывать о световозвращающих элементах в тёмное время суток и проявлять осторожность на переходах.

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