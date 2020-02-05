На Кашарском проезде Белгорода сбили пешехода

Posted 5 февраля 2020, 08:14
Published 5 февраля 2020, 08:14
Modified 20 августа 2024, 01:50
Updated 20 августа 2024, 01:50
На Кашарском проезде в областном центре под колёсами Renault Logan оказался 32-летний мужчина – его 36-летний водитель сбил на нерегулируемом переходе. По данным УМВД по Белгородской области, пешеход получил телесные повреждения.
Напомним, крупная авария на Кашарском проезде произошла 3 февраля: в результате тройного ДТП госпитализировали двух человек.
Другая авария произошла в 16:30 на ул. Волчанской: 37-летний водитель Renault Logan не предоставил преимущества другому Renault под управлением 42-летнего мужчины. В результате пострадал 35-летний пассажир второй иномарки.
Около 09:00 на 23 км трассы Белгород – Н. Оскол – Советское в Корочанском районе 55-летний мужчина на Lada Granta не уступил Renault Logan. В столкновении травмы получил водитель отечественного автомобиля.
По прогнозу синоптиков, в Белгородской области 5 февраля ожидается снег и понижение температуры, что может привести к гололедице на дорогах. В ГИБДД предупредили автовладельцев о строгом соблюдении скоростных режимов и выборе безопасной дистанции.
Кроме этого, водителей призвали быть внимательными при движении по мостам, эстакадам и путепроводам, где в первую очередь может образовываться гололёд.
Пешеходам советуют не забывать о световозвращающих элементах в тёмное время суток и проявлять осторожность на переходах.