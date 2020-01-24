Участника ночной аварии со сбитым пешеходом в Белгороде задержали

Posted 24 января 2020, 13:41
Published 24 января 2020, 13:41
Modified 20 августа 2024, 00:52
Updated 20 августа 2024, 00:52
ДТП произошло ночью 24 января. В 01:10 в районе дома № 88 на Белгородском проспекте ВАЗ-2115 сбил пешехода. Водитель с места аварии скрылся, но вскоре его задержали автоинспекторы.
По данным УМВД России по Белгородской области, виновником ДТП оказался 43-летний мужчина. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пострадавшего пешехода госпитализировали с места аварии, его отвезли в реанимацию. Личность поступившего в больницу устанавливают. При этом ранее в телеграм-канале «Инсайд 31» сообщали о том, что мужчина скончался.