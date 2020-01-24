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Posted 24 января 2020, 13:41

Published 24 января 2020, 13:41

Modified 20 августа 2024, 00:52

Updated 20 августа 2024, 00:52

Участника ночной аварии со сбитым пешеходом в Белгороде задержали

Участника ночной аварии со сбитым пешеходом в Белгороде задержали

24 января 2020, 13:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Личность пострадавшего устанавливают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП произошло ночью 24 января. В 01:10 в районе дома № 88 на Белгородском проспекте ВАЗ-2115 сбил пешехода. Водитель с места аварии скрылся, но вскоре его задержали автоинспекторы.

По данным УМВД России по Белгородской области, виновником ДТП оказался 43-летний мужчина. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшего пешехода госпитализировали с места аварии, его отвезли в реанимацию. Личность поступившего в больницу устанавливают. При этом ранее в телеграм-канале «Инсайд 31» сообщали о том, что мужчина скончался.

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