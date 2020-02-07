Беспилотник США провёл разведку у границ Белгородской области

К границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей беспилотник американских ВВС RQ-4A Global Hawk приближался на 37–55 км. Накануне таких сближений насчитали четыре. По данным «Интерфакса», в эти моменты аппарат находился в районе Старобельска Луганской области на высоте порядка 16 тыс. метров, а в остальное время двигался вдоль линии разграничения в Донбассе.