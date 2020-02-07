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Posted 7 февраля 2020, 07:33

Published 7 февраля 2020, 07:33

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Беспилотник США провёл разведку у границ Белгородской области

Беспилотник США провёл разведку у границ Белгородской области

7 февраля 2020, 07:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Беспилотник
Аппарат несколько часов находился в воздушном пространстве Украины.

К границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей беспилотник американских ВВС RQ-4A Global Hawk приближался на 37–55 км. Накануне таких сближений насчитали четыре. По данным «Интерфакса», в эти моменты аппарат находился в районе Старобельска Луганской области на высоте порядка 16 тыс. метров, а в остальное время двигался вдоль линии разграничения в Донбассе.

Помимо этого, на протяжении шести часов Global Hawk 04-2021 вёл разведку вдоль побережья Чёрного моря. Вылетев с авиабазы на Сицилии, беспилотник как минимум пять раз пролетел в 45 км от берегов Крыма, вдоль побережья Кубани до Сочи. В районе Севастополя он сокращал расстояние до 33 км.

Этот случай – пятый за 2020 год и первый в феврале. Также мониторинговые ресурсы зафиксировали полёты двух американских и одного британского самолётов разведки рядом с западными границами РФ.

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