В Белгородской области неплательщицу алиментов лишили свободы

Posted 3 февраля 2020, 08:04
Published 3 февраля 2020, 08:04
Modified 20 августа 2024, 01:50
Updated 20 августа 2024, 01:50
Безответственное отношение к своей несовершеннолетней дочери и асоциальный образ жизни привели к тому, что женщину ограничили в правах на ребёнка. Девочку передали бабушке, после чего мать окончательно забыла о своих обязанностях. В итоге дело дошло до судебных приставов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
На приёме у сотрудника службы женщина объяснила, что не платит алименты из-за отсутствия официального места работы. Приставы также выяснили, что она осуждена за убийство с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.
После судебного заседания, где должнице назначили обязательные работы за неуплату алиментов, её встретили сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. В итоге суд отменил отсрочку, а женщина проведёт ближайшие пять лет в колонии общего режима.