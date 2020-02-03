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Posted 3 февраля 2020, 08:04

Published 3 февраля 2020, 08:04

Modified 20 августа 2024, 01:50

Updated 20 августа 2024, 01:50

В Белгородской области неплательщицу алиментов лишили свободы

В Белгородской области неплательщицу алиментов лишили свободы

3 февраля 2020, 08:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Жительница посёлка Северного накопила 60 тысяч рублей долга.

Безответственное отношение к своей несовершеннолетней дочери и асоциальный образ жизни привели к тому, что женщину ограничили в правах на ребёнка. Девочку передали бабушке, после чего мать окончательно забыла о своих обязанностях. В итоге дело дошло до судебных приставов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

На приёме у сотрудника службы женщина объяснила, что не платит алименты из-за отсутствия официального места работы. Приставы также выяснили, что она осуждена за убийство с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

После судебного заседания, где должнице назначили обязательные работы за неуплату алиментов, её встретили сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. В итоге суд отменил отсрочку, а женщина проведёт ближайшие пять лет в колонии общего режима.

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