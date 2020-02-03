В Белгородской области неплательщицу алиментов лишили свободы

Безответственное отношение к своей несовершеннолетней дочери и асоциальный образ жизни привели к тому, что женщину ограничили в правах на ребёнка. Девочку передали бабушке, после чего мать окончательно забыла о своих обязанностях. В итоге дело дошло до судебных приставов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.