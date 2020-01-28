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Posted 28 января 2020, 09:42

Published 28 января 2020, 09:42

Modified 1 декабря 2024, 08:03

Updated 1 декабря 2024, 08:03

Житель Курской области сменил пол, чтобы не платить алименты

Житель Курской области сменил пол, чтобы не платить алименты

28 января 2020, 09:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Приставы
Приставы нашли должника, превратившегося в должницу, в Московской области с новым паспортом.

Курянин задолжал по алиментам на содержание ребёнка 800 тыс. рублей. В региональном отделе УФССП он не появлялся, по месту регистрации не жил. В связи с этим сотрудники ведомства объявили неплательщика в розыск.

Судебные приставы вышли на адрес курянина в Московской области. Вот только на пороге квартиры они увидели не разыскиваемого, а сильно похожую на него женщину.

Как оказалось, алиментщик сменил пол и паспорт. Курянин объяснил, почему не платил алименты, и получил предупреждение от приставов об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда, сообщают «Новые известия».

#Новости#Общество#Алименты#Курская область#Розыск#Приставы#Московская область
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