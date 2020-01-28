Житель Курской области сменил пол, чтобы не платить алименты

Posted 28 января 2020, 09:42
Published 28 января 2020, 09:42
Modified 1 декабря 2024, 08:03
Updated 1 декабря 2024, 08:03
Курянин задолжал по алиментам на содержание ребёнка 800 тыс. рублей. В региональном отделе УФССП он не появлялся, по месту регистрации не жил. В связи с этим сотрудники ведомства объявили неплательщика в розыск.
Судебные приставы вышли на адрес курянина в Московской области. Вот только на пороге квартиры они увидели не разыскиваемого, а сильно похожую на него женщину.
Как оказалось, алиментщик сменил пол и паспорт. Курянин объяснил, почему не платил алименты, и получил предупреждение от приставов об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда, сообщают «Новые известия».