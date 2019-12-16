Угроза сесть в тюрьму заставила белгородца выплатить алименты

Posted 16 декабря 2019, 07:01
Published 16 декабря 2019, 07:01
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Ранее суд обязал нерадивого отца каждый месяц выплачивать своему ребёнку алименты в размере ¼ части всех видов заработка. Однако исполнять это требование мужчина не спешил, за что уже был наказан восемью месяцами исправительных работ.
В управлении ФССП по Белгородской области уточнили, что должник подрабатывал на стройке, но объёмы выплачиваемых им средств на содержание ребёнка были незначительными. В результате задолженность достигла 864 тыс. рублей.
Пристав-исполнитель предупредил мужчину, что повторное привлечение к уголовной ответственности грозит ему лишением свободы. Только после этого белгородец нашёл возможность оплатить задолженность в полном объёме.