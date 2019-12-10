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Posted 10 декабря 2019, 06:45

Published 10 декабря 2019, 06:45

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

Приставы арестовали машину, на которой к ним приехал белгородец

Приставы арестовали машину, на которой к ним приехал белгородец

10 декабря 2019, 06:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Арест авто заставил должника выплатить 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Ранее белгородца признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности: во время драки на почве ревности его оппонент получил травму головы, ударившись об асфальт. Суд обязал местного жителя выплатить пострадавшему 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

По всей видимости, с таким решением мужчина был не согласен. Поскольку срок для добровольного исполнения должник пропустил, пристав вызвал его на приём. Тот приехал на своей Lada Granta 2018 года выпуска, которую пристав арестовал.

После того, как должник узнал, что может лишиться машины, он выплатил полную сумму. В управлении ФССП по Белгородской области добавили, что мужчина погасил и исполнительский сбор в размере 21 тыс. рублей.

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