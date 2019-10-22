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Posted 22 октября 2019, 09:05

Published 22 октября 2019, 09:05

Modified 20 августа 2024, 00:42

Updated 20 августа 2024, 00:42

уголовное дело

Белгородка продала на запчасти арестованный приставами автомобиль

22 октября 2019, 09:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi. уголовное дело
Сюжет
Уголовное дело
Такое решение обернулось для 43-летней жительницы посёлка Ракитное уголовным делом.

В конце прошлого года судебный пристав арестовал 28-летний Opel Vectra, принадлежавший должнице. Она получила машину на ответственное хранение, но через месяц продала индивидуальному предпринимателю за 15 тыс. рублей. Тот разобрал автомобиль на запчасти и реализовал их.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконное отчуждение арестованного и вверенного имущества. Мировой суд Ракитянского района приговорил местную жительницу к 100 часам обязательных работ. В пресс-службе прокуратуры Белгородской области уточнили, что приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Новости#Происшествия#Ракитное#Уголовное дело#Автомобиль#Приставы#Запчасти
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