Белгородка продала на запчасти арестованный приставами автомобиль

Posted 22 октября 2019, 09:05
Published 22 октября 2019, 09:05
Modified 20 августа 2024, 00:42
Updated 20 августа 2024, 00:42
В конце прошлого года судебный пристав арестовал 28-летний Opel Vectra, принадлежавший должнице. Она получила машину на ответственное хранение, но через месяц продала индивидуальному предпринимателю за 15 тыс. рублей. Тот разобрал автомобиль на запчасти и реализовал их.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконное отчуждение арестованного и вверенного имущества. Мировой суд Ракитянского района приговорил местную жительницу к 100 часам обязательных работ. В пресс-службе прокуратуры Белгородской области уточнили, что приговор ещё не вступил в законную силу.