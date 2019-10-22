Белгородка продала на запчасти арестованный приставами автомобиль

В конце прошлого года судебный пристав арестовал 28-летний Opel Vectra, принадлежавший должнице. Она получила машину на ответственное хранение, но через месяц продала индивидуальному предпринимателю за 15 тыс. рублей. Тот разобрал автомобиль на запчасти и реализовал их.