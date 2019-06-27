Житель Белгорода угнал машину и продал её на запчасти

К расследованию подключились сотрудники угрозыска управления МВД по региону. В ходе совместной операции правоохранители задержали 19-летнего жителя Белгорода: он приехал в Корочанский район к родственникам, а во время отдыха с друзьями решил угнать припаркованный рядом с домом автомобиль.