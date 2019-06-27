Житель Белгорода угнал машину и продал её на запчасти

Posted 27 июня 2019, 10:48
Published 27 июня 2019, 10:48
Modified 20 августа 2024, 01:47
Updated 20 августа 2024, 01:47
К расследованию подключились сотрудники угрозыска управления МВД по региону. В ходе совместной операции правоохранители задержали 19-летнего жителя Белгорода: он приехал в Корочанский район к родственникам, а во время отдыха с друзьями решил угнать припаркованный рядом с домом автомобиль.
Задача оказалась нетрудной: машина была открыта, а ключи находились в замке зажигания. Молодой человек спрятал авто в лесопосадке, а позже перегнал в областной центр. Там он разобрал «Ниву» и продал запчасти.
Сумма причинённого ущерба превысила 90 тыс. рублей, в отношении белгородца возбуждено уголовное дело. В управлении областного МВД добавили, что сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.