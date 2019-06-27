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Posted 27 июня 2019, 10:48

Published 27 июня 2019, 10:48

Modified 20 августа 2024, 01:47

Updated 20 августа 2024, 01:47

Житель Белгорода угнал машину и продал её на запчасти

Житель Белгорода угнал машину и продал её на запчасти

27 июня 2019, 10:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
УМВД
С заявлением о пропаже автомобиля «Нива» к корочанским полицейским обратился 42-летний житель села Мелихово.

К расследованию подключились сотрудники угрозыска управления МВД по региону. В ходе совместной операции правоохранители задержали 19-летнего жителя Белгорода: он приехал в Корочанский район к родственникам, а во время отдыха с друзьями решил угнать припаркованный рядом с домом автомобиль.

Задача оказалась нетрудной: машина была открыта, а ключи находились в замке зажигания. Молодой человек спрятал авто в лесопосадке, а позже перегнал в областной центр. Там он разобрал «Ниву» и продал запчасти.

Сумма причинённого ущерба превысила 90 тыс. рублей, в отношении белгородца возбуждено уголовное дело. В управлении областного МВД добавили, что сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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#Новости#Происшествия#Корочанский район#УМВД
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