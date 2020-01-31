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Posted 31 января 2020, 09:06

Published 31 января 2020, 09:06

Modified 20 августа 2024, 01:14

Updated 20 августа 2024, 01:14

В Белгороде 16-летний подросток попал под колёса иномарки

В Белгороде 16-летний подросток попал под колёса иномарки

31 января 2020, 09:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
30 января в Белгородской области зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими.

Авария с несовершеннолетним произошла вечером 30 января в районе дома № 52 по ул. Почтовой в Белгороде: 34-летняя женщина на Nissan Sentra сбила на нерегулируемом переходе 16-летнего подростка. С травмами его увезли в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.

Около 06:50 на пересечении улиц Корочанской и Волчанской в областном центре 40-летний водитель Toyota Corolla наехал на 55-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по «зебре». ДТП обернулось для пешехода поездкой к врачам.

На 2-м км трассы Северный подход к Белгороду в Яковлевском горокруге ВАЗ-21074 под управлением 20-летнего молодого человека выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Grand Starex. Помощь медиков потребовалась пассажиру минивэна.

Скорость привела к аварии на 39-м км трассы Крым – Комсомольский – Красиво в Борисовском районе: 56-летний водитель Nissan Almera не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась. С телесными повреждениями мужчину увезли в больницу.

По предварительным данным, на 36-м км дороги Томаровка – Красная Яруга – Илёк-Пеньковка – Колотиловка в Ракитянском районе 27-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и выскочил на встречку, где врезался в ВАЗ-21061. В результате столкновения пострадал 61-летний водитель отечественного авто.

На перекрёстке улиц Н. Давиденко и Ворошилова в селе Засосна Красногвардейского района 35-летний мужчина на Skoda Octavia не предоставил преимущества ZAZ Chance. Травмы при столкновении получил 31-летний водитель ZAZ, его увезли в больницу.

Аналогичное нарушение при выезде со второстепенной дороги допустил 21-летний водитель ВАЗ-2115: на ул. 8 Марта в Старом Осколе он врезался в ВАЗ-21102. С телесными повреждениями госпитализирован 41-летний мужчина, сидевший за рулём второй машины.

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