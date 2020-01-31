В Белгороде 16-летний подросток попал под колёса иномарки

Авария с несовершеннолетним произошла вечером 30 января в районе дома № 52 по ул. Почтовой в Белгороде: 34-летняя женщина на Nissan Sentra сбила на нерегулируемом переходе 16-летнего подростка. С травмами его увезли в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.