Сбившему насмерть мать и детей белгородцу вынесли приговор

Posted 22 января 2020, 13:34
Published 22 января 2020, 13:34
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
ДТП произошло 7 октября прошлого года в Ровеньском районе. Пьяный 30-летний мужчина сел за руль ВАЗ-21102 и катался на нём по местности.
Ближе к вечеру около хутора Клиновый белгородец пытался обогнать ехавший впереди автомобиль. Он выехал на обочину и сбил трёх велосипедистов: женщину, её сына и дочь 2007 и 2008 г. р. Пострадавшие скончались на месте. Сам мужчина скрылся, спрятал машину, документы и регистрационные знаки.
22 января районный суд вынес мужчине приговор. Его признали виновным в повторном пьяном вождении, а также нарушении ПДД с гибелью двух и более лиц, сопряжённом с оставлением места ДТП. Следственный комитет возбуждал уголовное дело по ст. 264.1, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ.
Белгородец проведёт в исправительной колонии общего режима 14,5 года и два дня. Кроме этого, его на три года лишили права управления транспортом. С осуждённого и владельца машины взыскали в долевом порядке 3 млн рублей – в пользу пострадавшей, которая из-за ДТП осталась без родных, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.