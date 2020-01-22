Сбившему насмерть мать и детей белгородцу вынесли приговор

Белгородец проведёт в исправительной колонии общего режима 14,5 года и два дня. Кроме этого, его на три года лишили права управления транспортом. С осуждённого и владельца машины взыскали в долевом порядке 3 млн рублей – в пользу пострадавшей, которая из-за ДТП осталась без родных, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.