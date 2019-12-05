Белгородский суд приговорил наркокурьеров к колонии строгого режима

Posted 5 декабря 2019, 10:20
Published 5 декабря 2019, 10:20
Modified 20 августа 2024, 00:48
Updated 20 августа 2024, 00:48
Установлено, что четверо граждан выполняли роли курьеров-закладчиков: через тайники они получали крупные партии наркотиков, фасовали их и размещали в закладки для покупателей. После передавали своим кураторам адреса через мессенджеры. За каждый тайник курьер получал выплату на банковскую карту, электронный или криптовалютный кошелёк.
Выяснилось и то, что курьеры работали на крупную организованную преступную группу. Её подразделения были представлены в Белгородской, Нижегородской, Пензенской, Ивановской, Тамбовской, Ярославской, Ульяновской, Самарской, Тверской области, а также в Казахстане.
Подсудимые полностью признали свою вину в распространении наркотиков на территории региона. Их приговорили к различным срокам в колонии строгого режима. В пресс-службе областного суда добавили, что ранее были осуждены ещё трое представителей банды за совершение аналогичных преступлений.