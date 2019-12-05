Белгородский суд приговорил наркокурьеров к колонии строгого режима

Установлено, что четверо граждан выполняли роли курьеров-закладчиков: через тайники они получали крупные партии наркотиков, фасовали их и размещали в закладки для покупателей. После передавали своим кураторам адреса через мессенджеры. За каждый тайник курьер получал выплату на банковскую карту, электронный или криптовалютный кошелёк.