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Posted 15 января 2020, 12:18

Published 15 января 2020, 12:18

Modified 20 августа 2024, 02:04

Updated 20 августа 2024, 02:04

Суд вынес приговор бывшему охраннику, сбившему насмерть подростка под Белгородом

Суд вынес приговор бывшему охраннику, сбившему насмерть подростка под Белгородом

15 января 2020, 12:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Пьяный мужчина при обгоне не справился с управлением и сбил парня на велосипеде.

Происшествие случилось около девяти часов вечера 23 июля на 6 км трассы Прохоровка – Плота – Ржавец в Прохоровском районе. Бывший сотрудник вневедомственной охраны, будучи пьяным, на ВАЗ-21124 пытался обогнать КамАЗ, несмотря на запрещающий манёвр знак.

Водитель пересёк сплошную и выехал на встречку, но не справился с управлением и сбил 15-летнего подростка на велосипеде, который ехал по краю дороги. Парень скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое по неосторожности привело к смерти человека, по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Он проведёт семь лет в колонии общего режима. Кроме этого, белгородца лишили права управления транспортом на три года.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Сразу после происшествия мужчину уволили из Росгвардии.

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#Инна Рогова#Новости#Приговор#ДТП#Происшествия#Прохоровский район#Росгвардия#Подросток
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