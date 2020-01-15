Суд вынес приговор бывшему охраннику, сбившему насмерть подростка под Белгородом

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое по неосторожности привело к смерти человека, по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Он проведёт семь лет в колонии общего режима. Кроме этого, белгородца лишили права управления транспортом на три года.