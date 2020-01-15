Суд вынес приговор бывшему охраннику, сбившему насмерть подростка под Белгородом

Posted 15 января 2020, 12:18
Published 15 января 2020, 12:18
Modified 20 августа 2024, 02:04
Updated 20 августа 2024, 02:04
Происшествие случилось около девяти часов вечера 23 июля на 6 км трассы Прохоровка – Плота – Ржавец в Прохоровском районе. Бывший сотрудник вневедомственной охраны, будучи пьяным, на ВАЗ-21124 пытался обогнать КамАЗ, несмотря на запрещающий манёвр знак.
Водитель пересёк сплошную и выехал на встречку, но не справился с управлением и сбил 15-летнего подростка на велосипеде, который ехал по краю дороги. Парень скончался на месте.
Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое по неосторожности привело к смерти человека, по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Он проведёт семь лет в колонии общего режима. Кроме этого, белгородца лишили права управления транспортом на три года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Сразу после происшествия мужчину уволили из Росгвардии.