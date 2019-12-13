Дело пьяного водителя, сбившего насмерть семью под Белгородом, передали в суд

Posted 13 декабря 2019, 09:23
Published 13 декабря 2019, 09:23
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
Происшествие случилось 7 октября в Ровеньском районе. 30-летний местный житель сел пьяным за руль ВАЗ-21102. В течение дня он катался на автомобиле по территории района.
Около пяти часов вечера неподалёку от хутора Клиновый водитель сбил двигавшихся попутно велосипедистов: женщину, её сына и дочь 2007 и 2008 гг. рождения. Все они скончались на месте происшествия, водитель скрылся.
Выяснилось, что белгородец уже был судим за аналогичное преступление. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за пьяное управление автомобилем, нарушение ПДД, которое привело к смерти двух и более лиц, и оставление места аварии по ст. 264.1, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ.
В прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Расследование уголовного дела завершено, его передали в суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.