Дело пьяного водителя, сбившего насмерть семью под Белгородом, передали в суд

Выяснилось, что белгородец уже был судим за аналогичное преступление. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за пьяное управление автомобилем, нарушение ПДД, которое привело к смерти двух и более лиц, и оставление места аварии по ст. 264.1, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ.