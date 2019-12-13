bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2019, 09:23

Published 13 декабря 2019, 09:23

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Дело пьяного водителя, сбившего насмерть семью под Белгородом, передали в суд

Дело пьяного водителя, сбившего насмерть семью под Белгородом, передали в суд

13 декабря 2019, 09:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
От наезда автомобиля погибли женщина и двое её детей.

Происшествие случилось 7 октября в Ровеньском районе. 30-летний местный житель сел пьяным за руль ВАЗ-21102. В течение дня он катался на автомобиле по территории района.

Около пяти часов вечера неподалёку от хутора Клиновый водитель сбил двигавшихся попутно велосипедистов: женщину, её сына и дочь 2007 и 2008 гг. рождения. Все они скончались на месте происшествия, водитель скрылся.

Выяснилось, что белгородец уже был судим за аналогичное преступление. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за пьяное управление автомобилем, нарушение ПДД, которое привело к смерти двух и более лиц, и оставление места аварии по ст. 264.1, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Расследование уголовного дела завершено, его передали в суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Материалы по теме
Пассажир «восьмёрки» погиб в Белгородской области по вине пьяного водителяПо вине пьяных водителей в Белгородской области с начала года погибли 27 человекПод Белгородом пьяный водитель сбил пешехода на переходе
#Новости#ДТП#Происшествия#Уголовное дело#Пьяный водитель#Ровеньский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика