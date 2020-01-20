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Posted 20 января 2020, 08:54

Published 20 января 2020, 08:54

Modified 20 августа 2024, 03:47

Updated 20 августа 2024, 03:47

Маткапитал на первого ребёнка начнут выдавать весной

Маткапитал на первого ребёнка начнут выдавать весной

20 января 2020, 08:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Маткапитал
Такие сроки озвучила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, нижняя палата парламента собирается рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс «максимально быстро». Бессараб рассчитывает, что в марте-апреле российские семьи уже начнут получать пособия при рождении первенца.

Ранее с инициативой распространить господдержку на семьи, в которых родился первый ребёнок, выступил глава государства Владимир Путин, напоминают «Новые известия». Он также сообщил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года.

Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на программу маткапитала в 100 млрд рублей, однако окончательная цифра будет зависеть от «выстроенной схемы». Также сообщалось, что в текущем году выплату увеличат до 466,6 тыс. рублей.

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#Новости#Общество#Владимир Путин#Маткапитал#Пособие
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