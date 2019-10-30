Маткапитал могут разрешить тратить на автомобиль

Posted 30 октября 2019, 07:48
Published 30 октября 2019, 07:48
Modified 20 августа 2024, 00:43
Updated 20 августа 2024, 00:43
Авторы инициативы – представители партии «Справедливая Россия» – предлагают разрешить тратить материнский капитал на покупку машины, но с рядом условий. Так, стоимость транспортного средства как минимум с тремя пассажирскими местами и двигателем до 125 л. с. не должна превышать 1 млн рублей.
По мнению депутатов, с появлением ребёнка необходимость в собственном авто увеличивается в несколько раз. При этом документ поддерживает не только семьи, но и производителей машин.
К слову, в некоторых регионах власти разрешают молодым родителям тратить маткапитал на покупку транспорта. Такой опыт есть в Ростовской и Калининградской областях, Якутии, Бурятии и Ненецком АО. На федеральном уровне инициатива рассматривалась и раньше, но поддержки кабмина так и не получила.
В новом законопроекте отмечается, что 98 % средств господдержки семьи тратят на улучшение жилищных условий. Но введение нового направления, по мнению правительства, не решает жизненно важных проблем семей с детьми.