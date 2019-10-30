Маткапитал могут разрешить тратить на автомобиль

К слову, в некоторых регионах власти разрешают молодым родителям тратить маткапитал на покупку транспорта. Такой опыт есть в Ростовской и Калининградской областях, Якутии, Бурятии и Ненецком АО. На федеральном уровне инициатива рассматривалась и раньше, но поддержки кабмина так и не получила.