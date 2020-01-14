bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января 2020, 06:16

Published 14 января 2020, 06:16

Modified 20 августа 2024, 00:51

Updated 20 августа 2024, 00:51

В Белгородской области инвалид добился жилья через суд

В Белгородской области инвалид добился жилья через суд

14 января 2020, 06:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Ответчиком по делу стал орган местного самоуправления.

Как установил Шебекинский райсуд, истец является инвалидом и проживает в доме-интернате, хотя имеет право на благоустроенное жилое помещение как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году белгородца поставили на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении, однако до сих пор так и не решили его вопрос.

Доводы ответчика суд посчитал несостоятельными, а требования истца – правомерными. При этом последнему было отказано в удовлетворении требований компенсации морального вреда, поскольку в данном случае такая обязанность со стороны ответчика не предусмотрена.

Как сообщили в пресс-службе районного суда, решение в законную силу ещё не вступило. Участники спора могут обжаловать его в вышестоящие инстанции.

Материалы по теме
Белгородка через суд добилась компенсации от банка «Тинькофф Кредитные Системы»Белгородец через суд добился согласования присоединения балкона к комнатеБелгородец через суд разорвал договор с БИК за участок с подземными коммуникациями
#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Шебекино#Жилье#Суд#Инвалид#Интернат#Сирота
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика