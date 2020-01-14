В Белгородской области инвалид добился жилья через суд

Posted 14 января 2020, 06:16
Published 14 января 2020, 06:16
Modified 20 августа 2024, 00:51
Updated 20 августа 2024, 00:51
Как установил Шебекинский райсуд, истец является инвалидом и проживает в доме-интернате, хотя имеет право на благоустроенное жилое помещение как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году белгородца поставили на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении, однако до сих пор так и не решили его вопрос.
Доводы ответчика суд посчитал несостоятельными, а требования истца – правомерными. При этом последнему было отказано в удовлетворении требований компенсации морального вреда, поскольку в данном случае такая обязанность со стороны ответчика не предусмотрена.
Как сообщили в пресс-службе районного суда, решение в законную силу ещё не вступило. Участники спора могут обжаловать его в вышестоящие инстанции.