В Белгородской области инвалид добился жилья через суд

Как установил Шебекинский райсуд, истец является инвалидом и проживает в доме-интернате, хотя имеет право на благоустроенное жилое помещение как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году белгородца поставили на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении, однако до сих пор так и не решили его вопрос.