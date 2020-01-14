На реализацию нацпроекта в Белгородской области выделили дополнительные средства

За 39,4 млн рублей планируют создать условия для дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет. Эти услуги появятся в организациях и у предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным. Средства также направят на создание условий по присмотру и уходу за детьми младшего дошкольного возраста.