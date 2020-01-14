На реализацию нацпроекта в Белгородской области выделили дополнительные средства

По информации департамента финансов и бюджетной политики, на расходы в сфере образования и на реализацию нацпроектов дополнительно выделили 90,5 млн рублей.
Часть средств в объёме 16,9 млн рублей уйдёт на создание мобильного технопарка «Кванториум». Ещё 34,1 млн направят на создание новых мест в образовательных учреждениях для реализации дополнительных общеразвивающих программ по всем направлениям.
За 39,4 млн рублей планируют создать условия для дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет. Эти услуги появятся в организациях и у предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным. Средства также направят на создание условий по присмотру и уходу за детьми младшего дошкольного возраста.
Всего из федерального бюджета на эти цели выделят 86,9 млн рублей. Из областного – 36,2 млн рублей.