Участника драки на улице Есенина в Белгороде не отпустили под домашний арест

Posted 23 декабря 2019, 09:17
Published 23 декабря 2019, 09:17
Modified 20 августа 2024, 01:58
Updated 20 августа 2024, 01:58
Адвокат 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство подал апелляцию о замене заключения под стражу на домашний арест. В жалобе защитник отметил, что к действиям его подопечного 14 декабря привела необходимость самообороны.
В Белгородском областном суде с доводами адвоката не согласились. Там посчитали, что обвиняемый может скрыться или повлиять на потерпевшего и свидетелей, с которыми лично знаком. Решение суда первой инстанции оставили в силе.
Под стражей обвиняемый останется до 14 февраля 2020 года, отметили в пресс-службе Белгородского областного суда.
Вечером 14 декабря на улице Есенина в Белгороде братья 15 и 19 лет жестоко избили 26-летнего мужчину. По версии Следственного комитета, к происшествию привёл конфликт в баре.
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, совершённое группой лиц, по ч. 3 ст. 30 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 17 декабря братьев заключили под стражу, им грозит до 20 лет тюрьмы.
Потерпевший остаётся в отделении нейрохирургии горбольницы № 2. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.