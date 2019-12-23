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Posted 23 декабря 2019, 09:17

Published 23 декабря 2019, 09:17

Modified 20 августа 2024, 01:58

Updated 20 августа 2024, 01:58

Участника драки на улице Есенина в Белгороде не отпустили под домашний арест

Участника драки на улице Есенина в Белгороде не отпустили под домашний арест

23 декабря 2019, 09:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Молодой человек останется под стражей до 14 февраля.

Адвокат 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство подал апелляцию о замене заключения под стражу на домашний арест. В жалобе защитник отметил, что к действиям его подопечного 14 декабря привела необходимость самообороны.

В Белгородском областном суде с доводами адвоката не согласились. Там посчитали, что обвиняемый может скрыться или повлиять на потерпевшего и свидетелей, с которыми лично знаком. Решение суда первой инстанции оставили в силе.

Под стражей обвиняемый останется до 14 февраля 2020 года, отметили в пресс-службе Белгородского областного суда.

Вечером 14 декабря на улице Есенина в Белгороде братья 15 и 19 лет жестоко избили 26-летнего мужчину. По версии Следственного комитета, к происшествию привёл конфликт в баре.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, совершённое группой лиц, по ч. 3 ст. 30 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 17 декабря братьев заключили под стражу, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Потерпевший остаётся в отделении нейрохирургии горбольницы № 2. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

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