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Posted 15 декабря 2019, 12:57

Published 15 декабря 2019, 12:57

Modified 20 августа 2024, 04:42

Updated 20 августа 2024, 04:42

По факту ночного избиения в Белгороде возбуждено уголовное дело

По факту ночного избиения в Белгороде возбуждено уголовное дело

15 декабря 2019, 12:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Следователи сообщают о двух нападавших – братьях 15 и 19 лет.

По информации ведомства, вечером 14 декабря молодые люди пили алкоголь в баре на улице Есенина. На выходе из заведения между 15-летним подростком и 26-летним посетителем завязалась ссора, которая переросла в драку.

На помощь подростку пришёл его 19-летний брат. Вместе они избили оппонента по голове руками и ногами. Избиение продолжилось даже после того, как пострадавший потерял сознание. Молодые люди остановились только тогда, когда их заметили очевидцы и стали оттаскивать от мужчины.

Братья пытались скрыться, но их нашли полицейские. Потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью, он в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за покушение на убийство, совершённое группой лиц, по ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Нападавших задержали, устанавливаются обстоятельства преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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