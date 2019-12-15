По факту ночного избиения в Белгороде возбуждено уголовное дело

Posted 15 декабря 2019, 12:57
Published 15 декабря 2019, 12:57
Modified 20 августа 2024, 04:42
Updated 20 августа 2024, 04:42
По информации ведомства, вечером 14 декабря молодые люди пили алкоголь в баре на улице Есенина. На выходе из заведения между 15-летним подростком и 26-летним посетителем завязалась ссора, которая переросла в драку.
На помощь подростку пришёл его 19-летний брат. Вместе они избили оппонента по голове руками и ногами. Избиение продолжилось даже после того, как пострадавший потерял сознание. Молодые люди остановились только тогда, когда их заметили очевидцы и стали оттаскивать от мужчины.
Братья пытались скрыться, но их нашли полицейские. Потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью, он в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за покушение на убийство, совершённое группой лиц, по ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Нападавших задержали, устанавливаются обстоятельства преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.