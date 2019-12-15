По факту ночного избиения в Белгороде возбуждено уголовное дело

На помощь подростку пришёл его 19-летний брат. Вместе они избили оппонента по голове руками и ногами. Избиение продолжилось даже после того, как пострадавший потерял сознание. Молодые люди остановились только тогда, когда их заметили очевидцы и стали оттаскивать от мужчины.