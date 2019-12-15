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Posted 15 декабря 2019, 06:54

Published 15 декабря 2019, 06:54

Modified 20 августа 2024, 05:34

Updated 20 августа 2024, 05:34

Мужчину жестоко избили ночью на Харьковской горе в Белгороде

Мужчину жестоко избили ночью на Харьковской горе в Белгороде

15 декабря 2019, 06:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Драка
У пострадавшего черепно-мозговая травма, он в больнице.

Об этом стало известно из видео, которое появилось в Сети 14 декабря. На кадрах видно, как группа молодых людей избивает лежащего на земле мужчину. Как сообщили очевидцы, происшествие случилось на улице Есенина в Белгороде.

Меньше чем за час полицейские задержали нападавших. Как сообщали в телеграм-канале «Белгород №1», двое из них – несовершеннолетние. Предположительно, подростки были пьяны.

Пострадавшим оказался 26-летний местный житель. У белгородца черепно-мозговая травма, сейчас за ним наблюдают врачи.

UPD: в региональном УМВД уточнили, что к избиению причастны 19-летний и 15-летний местные жители. С инцидентом будет разбираться Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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