Мужчину жестоко избили ночью на Харьковской горе в Белгороде

Posted 15 декабря 2019, 06:54
Published 15 декабря 2019, 06:54
Modified 20 августа 2024, 05:34
Updated 20 августа 2024, 05:34
Об этом стало известно из видео, которое появилось в Сети 14 декабря. На кадрах видно, как группа молодых людей избивает лежащего на земле мужчину. Как сообщили очевидцы, происшествие случилось на улице Есенина в Белгороде.
Меньше чем за час полицейские задержали нападавших. Как сообщали в телеграм-канале «Белгород №1», двое из них – несовершеннолетние. Предположительно, подростки были пьяны.
Пострадавшим оказался 26-летний местный житель. У белгородца черепно-мозговая травма, сейчас за ним наблюдают врачи.
UPD: в региональном УМВД уточнили, что к избиению причастны 19-летний и 15-летний местные жители. С инцидентом будет разбираться Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.