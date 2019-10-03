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Белгородец подкараулил бывшую жену на улице и избил

3 октября 2019, 14:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Женщина обратилась в полицию.

На улице областного центра 33-летний мужчина подкараулил свою бывшую 35-летнюю жену. Они не ладили из-за разных взглядов на воспитание ребёнка. В этот раз ссора привела к рукоприкладству: мужчина несколько раз ударил женщину кулаком по спине.

Женщина сообщила о произошедшем в полицию. Вреда её здоровью проступок бывшего мужа не нанёс, но в отношении него возбудили уголовное дело за нанесение побоев. Мужчине грозит штраф от 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до четырёх месяцев.

Мужчина и раньше выражал агрессию по отношению к бывшей жене и привлекался к административной ответственности за нанесение побоев.

Рукоприкладство в белгородских семьях – дело не редкое. Попадаются на этом даже пожилые люди. Так, летом пенсионерка избила мужа чайником за попытку развестись. В сентябре уроженец Армении убил бывшую супругу на улице Белгорода. А ещё одна женщина пострадала за нежелание готовить ужин.

Можно вспомнить и историю, когда белгородец до смерти избил свою знакомую за стриптиз.

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