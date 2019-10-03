Белгородец подкараулил бывшую жену на улице и избил

Женщина сообщила о произошедшем в полицию. Вреда её здоровью проступок бывшего мужа не нанёс, но в отношении него возбудили уголовное дело за нанесение побоев. Мужчине грозит штраф от 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до четырёх месяцев.