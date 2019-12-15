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Posted 15 декабря 2019, 12:03

Published 15 декабря 2019, 12:03

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Водители Старого Оскола получат за безопасную езду скидку на новый автомобиль

Водители Старого Оскола получат за безопасную езду скидку на новый автомобиль

15 декабря 2019, 12:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пдд
Автомобилистов города, не нарушающих ПДД, инспекторы будут награждать подарками.

В декабре УМВД Старого Оскола и местная администрация запустили проект «ДПС 31 на связи!». Его участниками могут стать водители, не допустившие грубых нарушений, не являющиеся виновниками ДТП и не имеющие штрафов за последний год. Также в проекте могут участвовать пешеходы, не попавшие в поле зрения автоинспекторов в последние три года.

После регистрации в группе проекта оскольчанам предстоит индивидуальная беседа с куратором на знание ПДД. По её окончании каждому участнику присваивается порядковый номер, и он переходит во второй этап.

В следующем туре автоматическая программа каждый месяц будет выбирать случайные номера, зарегистрированные ранее. Победители второго этапа могут получить скидку на новый автомобиль, право на бесплатное обучение в автошколе, комплект зимней/летней резины, абонемент на бесплатное обслуживание в автосервисе и на автомойке, сертификат на покупку детского кресла.

Проект пилотный и рассчитан на один год. Если инициативу поддержат, опыт могут продлить и распространить на другие города.

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