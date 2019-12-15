Водители Старого Оскола получат за безопасную езду скидку на новый автомобиль

В декабре УМВД Старого Оскола и местная администрация запустили проект «ДПС 31 на связи!». Его участниками могут стать водители, не допустившие грубых нарушений, не являющиеся виновниками ДТП и не имеющие штрафов за последний год. Также в проекте могут участвовать пешеходы, не попавшие в поле зрения автоинспекторов в последние три года.