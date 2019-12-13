Водителей не хотят штрафовать за превышение средней скорости

Posted 13 декабря 2019, 08:45
Published 13 декабря 2019, 08:45
Modified 20 августа 2024, 03:16
Updated 20 августа 2024, 03:16
В среду, 11 декабря, нижняя палата парламента в первом чтении одобрила документ, запрещающий штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
Автоэксперт Дмитрий Булавин поддержал законодательную инициативу депутатов Госдумы. По словам Булавина, эта величина – неконтролируемая, а в правилах такого понятия и вовсе нет.
Помимо этого, эксперт указал на сложность с определением участка, где водитель превысил скорость. Булавин считает правильным идти по пути повышения штрафов за превышение скорости в конкретный момент времени, приводя в пример Финляндию, где наказание за этот проступок доходит до €100.