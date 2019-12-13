Водителей не хотят штрафовать за превышение средней скорости

Помимо этого, эксперт указал на сложность с определением участка, где водитель превысил скорость. Булавин считает правильным идти по пути повышения штрафов за превышение скорости в конкретный момент времени, приводя в пример Финляндию, где наказание за этот проступок доходит до €100.