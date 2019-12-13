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Posted 13 декабря 2019, 08:45

Published 13 декабря 2019, 08:45

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

Водителей не хотят штрафовать за превышение средней скорости

Водителей не хотят штрафовать за превышение средней скорости

13 декабря 2019, 08:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Госдума
11 декабря в Госдуме в первом чтении одобрили документ, запрещающий штрафовать водителей за превышение средней скорости на отдельном участке.

В среду, 11 декабря, нижняя палата парламента в первом чтении одобрила документ, запрещающий штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.

Автоэксперт Дмитрий Булавин поддержал законодательную инициативу депутатов Госдумы. По словам Булавина, эта величина – неконтролируемая, а в правилах такого понятия и вовсе нет.

Помимо этого, эксперт указал на сложность с определением участка, где водитель превысил скорость. Булавин считает правильным идти по пути повышения штрафов за превышение скорости в конкретный момент времени, приводя в пример Финляндию, где наказание за этот проступок доходит до €100.

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#Новости#Общество#Штрафы#Госдума#Правила дорожного движения#Камеры#Превышение скорости
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