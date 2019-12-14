Белгородских водителей массово проверит ГИБДД

Posted 14 декабря 2019, 13:28
Published 14 декабря 2019, 13:28
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
Белгородские автоинспекторы вышли на рейды с целью выявить за рулём пьяных водителей. Сплошные отработки проходят на дорогах всего региона, инспекторы стараются пресечь грубые нарушения в сфере дорожного движения.
В эти выходные мероприятия проходят на территории Губкинского, Старооскольского и Шебекинского городских округов, Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского, Корочанского, Ракитянского районов и на территории г. Белгорода.
14 декабря:
- с 19 до 03 часов на территории города Белгорода;
- с 19 до 03 часов на территории Белгородского района;
- с 19 до 03 часов на территории Борисовского района;
- с 20 до 03 часов на территории Вейделевского района;
- с 18 до 01 часа на территории Корочанского района;
- с 19 до 01 часов на территории Шебекинского городского округа.
Белгородцам советуют не подгадывать расписание рейдов, а соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом виде.