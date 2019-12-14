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Posted 14 декабря 2019, 13:28

Published 14 декабря 2019, 13:28

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Белгородских водителей массово проверит ГИБДД

Белгородских водителей массово проверит ГИБДД

14 декабря 2019, 13:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
В регионе проходят рейды по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Белгородские автоинспекторы вышли на рейды с целью выявить за рулём пьяных водителей. Сплошные отработки проходят на дорогах всего региона, инспекторы стараются пресечь грубые нарушения в сфере дорожного движения.

В эти выходные мероприятия проходят на территории Губкинского, Старооскольского и Шебекинского городских округов, Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского, Корочанского, Ракитянского районов и на территории г. Белгорода.

14 декабря:

- с 19 до 03 часов на территории города Белгорода;

- с 19 до 03 часов на территории Белгородского района;

- с 19 до 03 часов на территории Борисовского района;

- с 20 до 03 часов на территории Вейделевского района;

- с 18 до 01 часа на территории Корочанского района;

- с 19 до 01 часов на территории Шебекинского городского округа.

Белгородцам советуют не подгадывать расписание рейдов, а соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом виде.

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