Карантин по бешенству ввели на улице Лосева в Белгороде

Ранее ИА «Бел.Ру» писало о проблеме бездомных животных в регионе и о том, что в Белгородской области выявлено больше всех случаев бешенства. В октябре карантин вводили сразу в нескольких районах. По данным на сентябрь этого года, заболеваемость бешенством в регионе выросла в 3,7 раза. В сентябре от укуса бешеной кошки умерла пожилая женщина. При этом наблюдался дефицит вакцины.