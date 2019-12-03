Карантин по бешенству ввели на улице Лосева в Белгороде

Posted 3 декабря 2019, 10:30
Published 3 декабря 2019, 10:30
Modified 20 августа 2024, 04:40
Updated 20 августа 2024, 04:40
Жители с улицы Лосева пожаловались на агрессивное поведение собаки на детской площадке у дома №5 в Белгорблагоустройство. По итогам экспертизы оказалось, что животное болело бешенством.
В связи с этим городская администрация ввела карантин на улице Лосева – он продлится до 15 декабря. В районе проведена вакцинация домашних животных. На время действия ограничительных мер запрещается продавать животных, проводить выставки собак и кошек, вывозить их за пределы обозначенной зоны.
Ветврачи отмечают, что бешенство – одно из самых опасных заболеваний животных, которое поражает мозг. Первыми симптомами являются водобоязнь, повышенное слюноотделение, агрессивное поведение. Спасти заражённую собаку невозможно.
Ранее ИА «Бел.Ру» писало о проблеме бездомных животных в регионе и о том, что в Белгородской области выявлено больше всех случаев бешенства. В октябре карантин вводили сразу в нескольких районах. По данным на сентябрь этого года, заболеваемость бешенством в регионе выросла в 3,7 раза. В сентябре от укуса бешеной кошки умерла пожилая женщина. При этом наблюдался дефицит вакцины.