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Posted 3 декабря 2019, 10:30

Published 3 декабря 2019, 10:30

Modified 20 августа 2024, 04:40

Updated 20 августа 2024, 04:40

Карантин по бешенству ввели на улице Лосева в Белгороде

Карантин по бешенству ввели на улице Лосева в Белгороде

3 декабря 2019, 10:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Карантин
У детской площадки нашли собаку, больную бешенством. Специалистам пришлось усыпить животное.

Жители с улицы Лосева пожаловались на агрессивное поведение собаки на детской площадке у дома №5 в Белгорблагоустройство. По итогам экспертизы оказалось, что животное болело бешенством.

В связи с этим городская администрация ввела карантин на улице Лосева – он продлится до 15 декабря. В районе проведена вакцинация домашних животных. На время действия ограничительных мер запрещается продавать животных, проводить выставки собак и кошек, вывозить их за пределы обозначенной зоны.

Ветврачи отмечают, что бешенство – одно из самых опасных заболеваний животных, которое поражает мозг. Первыми симптомами являются водобоязнь, повышенное слюноотделение, агрессивное поведение. Спасти заражённую собаку невозможно.

Ранее ИА «Бел.Ру» писало о проблеме бездомных животных в регионе и о том, что в Белгородской области выявлено больше всех случаев бешенства. В октябре карантин вводили сразу в нескольких районах. По данным на сентябрь этого года, заболеваемость бешенством в регионе выросла в 3,7 раза. В сентябре от укуса бешеной кошки умерла пожилая женщина. При этом наблюдался дефицит вакцины.

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